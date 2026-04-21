Alcañiz celebra los 30 años del Vencimiento del Dragón con un gran espectáculo y el tradicional mercado medieval

Este 2026 se cumplen 30 años desde que el municipio de Alcañiz celebra el Vencimiento del Dragón.

Desde 1996, cada 23 de abril se ha organizado este espectáculo al aire libre conmemorando la leyenda de la famosa figura de San Jorge.

Esta emblemática tradición, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón, ensalza el mito que cuenta que Don Pedro I ganó la batalla de Alcoraz y conquistó Huesca en el año 1096 con la milagrosa ayuda de un santo.

A partir de esta historia nace la leyenda que todos conocemos. San Jorge, el caballero que luchó victoriosamente contra un terrible dragón para rescatar de las garras del mal a una princesa.

Esta es la escena que se representa en el Vencimiento del Dragón. Sin embargo, en la recreación alcañizana el santo no derrota al dragón con violencia, sino gracias a un ramo de flores, símbolo de paz y convivencia.

El acto convierte el casco urbano en un gran escenario al aire libre en el que participan cientos de vecinos, implicando así a toda la ciudad en una celebración colectiva de gran valor.

Un día que da protagonismo a las flores. Ayuntamiento de Alcañiz.

Esta fiesta no solo recrea una leyenda, sino que también transmite valores como la tolerancia o la cultura.

Se consolida así como un evento de identidad colectiva que, además de atraer a miles de visitantes cada año, transmite un gran sentimiento de unión de la comunidad con su pasado y con sus raíces.

Además del espectáculo principal, todos los años la jornada cuenta con muchas otras actividades arraigadas a la tradición local.

Por ejemplo, la entrega del "ramo del bienquerer", haciendo honor a una antigua costumbre en la que los hortelanos regalaban flores a sus amadas. También con la presencia de puestos de libros y flores, vinculados al Día del Libro.

30 aniversario

Así, Alcañiz volverá a sumergirse en la Edad Media el próximo 23 de abril. En una celebración que, además, será especial, ya que se conmemora el 30 aniversario de la recreación.

La jornada festiva comenzará por la mañana con la instalación de puestos de flores y libros en la plaza de la Constitución.

El acto central tendrá lugar a media mañana en la plaza de toros. La recreación será, un año más, el acto más esperado y multitudinario del día.

Además, para no perderte nada, el Vencimiento del Dragón se va a poder seguir en directo desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Alcañiz.

San Jorge en la recreación del Vencimiento del Dragón. Ayuntamiento de Alcañiz.

A continuación, la celebración continuará con un animado desfile de gigantes y cabezudos por las calles del municipio. Ya a mediodía, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una comida popular para recargar fuerzas en la Glorieta, Puigmoreno y Valmuel.

Por la tarde, la programación continuará con propuestas culturales para todos los públicos. Desde un festival musical, hasta actividades infantiles como el tragachicos.

Mercado medieval

Y para los que no puedan asistir el día 23, la celebración se prolongará también durante el fin de semana. En concreto, los días 25 y 26 de abril se instalará el mercado medieval.

Mercado medieval. Ayuntamiento de Alcañiz.

Este contará con más de 70 puestos de artesanía y alimentación, animación musical, danzas medievales, muestra de aves rapaces, taller de caligrafía medieval y muchas actividades más.

Con esta jornada, Alcañiz reafirma un año más su compromiso con la conservación y difusión del patrimonio cultural de la comunidad. Una experiencia única que ofrece a vecinos y visitantes una inmersión histórica que combina tradición, actividad y participación popular.