Fuendetodos celebra su XII Fiesta Goyesca para honrar el legado universal del pintor Francisco de Goya

El 30 de marzo de 1746 nacía en el municipio zaragozano de Fuendetodos Francisco de Goya y Lucientes, pintor universal y con un legado imborrable en el mundo del arte. A lo largo de su carrera artística pasó por los estilos rococó, neoclasicismo, hasta el prerromanticismo. Además, fue precursor del expresionismo del siglo XX, un estilo de vanguardia para la época.

Como no puede ser de otra manera, en su localidad natal guardan una profunda admiración hacia su persona y es que con la internacionalización de su figura, el nombre de Fuendetodos cruzó fronteras. Así pues, cada año con la llegada de estas fechas, el municipio prepara su Fiesta Goyesca para recordar la vida y obra del artista.

La corporación municipal junto a referentes del arte y el patrimonio. Ayuntamiento Fuendetodos.

Con doce ediciones a las espaldas, esta cita es una de las más significativas y marcadas en el calendario de todos los vecinos. Durante los días 27 y 28 de marzo, Fuendetodos regresa al siglo XVIII para difundir el legado artístico de Goya y reforzar el vínculo entre los vecinos con uno de los artistas más reconocidos en la historia del arte.

Esta celebración convierte al municipio en un lugar de referencia para la memoria del artista. Así, la Fiesta Goyesca pretende mantener viva esa conexión, para transmitir a las nuevas generaciones “el orgullo y la responsabilidad” de conservar y difundir el legado del pintor.

Nacho del Río y Beatriz Bernad serán nombrados 'Majos de Fuendetodos 2026'. Cedida.

En estos dos días, hay una figura que no puede faltar: los ‘Majos de Fuendetodos’. Este año Nacho del Río y Beatriz Bernad cogen el testigo de Antonio López y Andrés García Ibáñez. Su nombramiento tendrá lugar el sábado en la Pradera de San Isidro a las 9:45.

A continuación, las autoridades, Majos de Fuendetodos 2026 y todo aquel que lo desee, saldrán en marcha hacia la casa natal de Goya para uno de los momentos más ilustres de esta tradición: la recreación del nacimiento del pintor. Los actores de Oregón T.V. y Augusto González se encargarán de revivir este momento que forma parte de la historia de Fuendetodos.

Representación nacimiento de Goya. Ayuntamiento Fuendetodos.

Sin duda, uno de los elementos que más destaca en esta celebración es la representación de alguno de sus cuadros en vivo. Cada año, se escoge una obra del pintor y se trata de recrearla de la forma más fiel posible. En esta ocasión, el sábado a las 13.00 será el turno del grabado 'El sueño de la razón produce Monstruos' y 'Hasta su abuelo' en la Plaza de España. Seguidamente, se representará 'El 3 de mayo en Madrid "Los Fusilamientos" en la Iglesia hundida. Las interpretaciones estarán a cargo de la Asociación Cultural Goyescos de Fuendetodos.

El programa de actividades lo complementan comidas populares, bailes Goyescos y piñatas para los más pequeños, entre otras actividades. El broche de oro a las celebraciones lo pondrá el concierto tributo a la Oreja de Van Gogh ‘La Otra Oreja’ en el pabellón a las 20.00 del sábado con entrada gratuita.

Sin duda, una tradición que se muestra como motor cultural del municipio que es posible gracias al apoyo y la colaboración de asociaciones y vecinos.

A continuación, podrás ver el programa completo.