El fútbol femenino se une en la comarca de las Cinco Villas para luchar contra la violencia hacia las mujeres

Uno de los partidos disputados el año pasado dentro del Torneo de Fútbol Comarca Cinco Villas en Uncastillo.

La comarca reafirma, a través del deporte, su compromiso con la igualdad y la defensa de las mujeres frente a la violencia de género.

La Comarca de Cinco Villas cerrará el próximo 3 de enero su programación de actividades en defensa de la igualdad con la segunda edición del Torneo de Fútbol Femenino contra la Violencia de Género, un evento que une deporte, compromiso y emoción en el Campo del Luchán de Ejea de los Caballeros.

La cita reunirá a los equipos absolutos y de fútbol base sub-13 del SD Ejea de los Caballeros, Real Zaragoza Femenino, SD Huesca Femenino y Zaragoza CFF, en una jornada llena de energía positiva y reivindicación.

Los partidos comenzarán a las 10.00 y la entrada será libre, para animar a toda la ciudadanía a formar parte de un día en el que el balón servirá para lanzar un mensaje claro: "La igualdad se juega en equipo".

"El deporte es una herramienta muy valiosa para educar y avanzar hacia una sociedad más justa. Queremos dar protagonismo a nuestras jugadoras y recordar que aún queda mucho camino por recorrer", explica el presidente comarcal, Santos Navarro, impulsor de la iniciativa.

El torneo ofrecerá partidos durante toda la mañana y la tarde, con semifinales y encuentros para decidir el tercer y cuarto puesto y la gran final. La entrega de trofeos está prevista a las 20.00, aunque más allá del resultado deportivo, el verdadero objetivo es compartir un espacio de convivencia y reflexión.

A lo largo del día, el estadio acogerá actividades paralelas de sensibilización, pensadas para todas las edades: talleres de pancartas, animación con conciencia, batucada, sorteos, un photocall, proyección de experiencias y el divertido reto "Mete un gol a la violencia". La fiesta del fútbol femenino será, al mismo tiempo, una llamada al respeto y la empatía.

Esta cita servirá además para poner punto final a las acciones impulsadas por la comarca desde el 25 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Todas estas propuestas cuentan con el impulso de la Comarca de Cinco Villas y la colaboración del Ayuntamiento de Ejea y el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), a través de las ayudas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Cartel del II Torneo de Fútbol Femenino contra la Violencia de Género. Cinco Villas

Acompañar, proteger y concienciar

En la Comarca de Cinco Villas, 42 mujeres están actualmente reconocidas dentro del sistema Viogen, y 40 de ellas cuentan con órdenes de protección activa. Detrás de estas cifras hay rostros, historias y familias que luchan por reconstruir su vida con la ayuda de los servicios sociales comarcales.

La entidad ofrece asesoramiento psicológico, actualmente a 28 mujeres atendidas en 2025, así como una vivienda tutelada para estancias prolongadas y un servicio de alojamiento de urgencia en hostales. Además, 14 mujeres disponen de dispositivos Atenpro, terminales de teleasistencia que permiten contactar de forma inmediata con personal especializado las 24 horas del día.

"El apoyo empieza en los servicios sociales de base; las trabajadoras sociales son la puerta de entrada al sistema de protección", recuerda Navarro. Quienes necesiten ayuda, o detecten una situación de riesgo, pueden dirigirse a los servicios sociales municipales, a la sede de la comarca en Ejea de los Caballeros (calle Justicia Mayor de Aragón, 20) o llamar al 016, un número confidencial que no deja rastro en la factura.

"Si conoces un caso, da el paso. Avisar puede salvar una vida", insiste el presidente, recordando con pesar que 2024 dejó la primera víctima mortal por violencia de género en la comarca, un hecho que impactó profundamente a toda la comunidad.

Una red comarcal que crece

Cinco Villas lleva años tejiendo un frente común contra esta lacra. En 2022 creó la Red Comarcal Contra la Violencia de Género, integrada por los 31 municipios y 2 entidades locales del territorio. Su labor se centra en coordinar recursos, visibilizar la igualdad y ofrecer un apoyo integral a las víctimas.

Cada 25 de noviembre, todos los ayuntamientos de la red cuelgan pancartas violetas en sus balcones, organizan concentraciones y leen un manifiesto conjunto. Estos gestos, aunque simbólicos, reflejan un compromiso colectivo que crece año tras año. "Da igual si participan tres personas o doscientas. Lo importante es no quedarse callado, seguir presentes, seguir hablando", afirma Navarro.

Además, la comarca ha reforzado la difusión del torneo con vídeos protagonizados por las propias jugadoras, que ya han alcanzado más de 42.000 visualizaciones en redes sociales. Un ejemplo del poder del deporte y la comunicación cuando se combinan para sembrar conciencia y esperanza.

El II Torneo de Fútbol Femenino contra la Violencia de Género no solo promete goles y emoción, sino también un recordatorio de que la igualdad se construye a diario, en los pueblos, en las escuelas y en los campos de fútbol.