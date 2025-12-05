Cámara Zaragoza impulsa la FP Dual como clave para formar talento y fortalecer el tejido empresarial

La institución consolida su compromiso con la FP Dual para conectar educación y empresa y generar empleo en Aragón.

El 25 de noviembre, la Cámara de Comercio de Zaragoza celebró la sexta edición de su Feria de Formación Profesional (FP), una cita consolidada desde 2023 como punto de encuentro entre empresas, centros educativos y jóvenes.

Este evento reafirma el compromiso de la institución con la difusión del modelo de formación profesional dual y con la creación de sinergias que fortalezcan la relación entre el ámbito educativo y el tejido empresarial.

La Formación Profesional Dual (FP Dual) se ha convertido en una pieza central para el desarrollo del talento, la competitividad empresarial y el crecimiento económico de Aragón. Este modelo, que combina formación académica con experiencia laboral real, responde a la necesidad de las empresas de contar con profesionales mejor preparados y adaptados a su entorno productivo.

En este contexto, las Cámaras de Comercio actúan como un eslabón esencial: conectan la educación con la realidad empresarial, impulsando la implicación de las compañías -especialmente pymes- en la formación de nuevos profesionales.

Educación y empresa

La Cámara de Zaragoza ha asumido un papel activo en la promoción de la FP Dual, ayudando a las empresas a integrar este modelo en su estructura.

Para muchas pequeñas y medianas empresas, la falta de perfiles cualificados representa uno de los grandes desafíos actuales. En este sentido, la FP Dual ofrece una vía estratégica para afrontarlo, permitiendo a los jóvenes formarse en entornos laborales reales y a las compañías disponer de talento ajustado a sus necesidades.

"Creemos en un modelo donde aprender y trabajar vayan de la mano", subraya un portavoz de Cámara Zaragoza. "Los jóvenes no solo adquieren conocimientos en las aulas, sino también en las empresas, y las compañías participan activamente en la creación de su propio talento", señala.

Un pilar esencial

Dentro de este modelo, la figura del tutor de empresa resulta fundamental. Su papel va más allá de acoger estudiantes: implica orientar, acompañar y transmitir la cultura y los valores corporativos. Para apoyar esta labor, Cámara Zaragoza ofrece programas de formación, asesoramiento y espacios de intercambio de experiencias entre tutores y empresas.

"El tutor no enseña solo habilidades técnicas, sino también la cultura de la empresa", explica la responsable de FP Dual en la Cámara. Este enfoque busca asegurar que los jóvenes no solo adquieran competencias, sino también una comprensión directa del entorno laboral.

Una inversión a largo plazo

Las empresas que apuestan por la FP Dual no solo contribuyen al sistema educativo: también desarrollan profesionales que encajan con sus necesidades específicas. Este compromiso refuerza su responsabilidad social y las posiciona como agentes activos en la construcción de un mercado laboral sostenible.

"Participar en la FP Dual es una inversión a largo plazo", destaca una empresa participante. Además, añade: "Nos ayuda a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y a contar con futuros empleados preparados para los retos reales de nuestra organización".

Desafíos y apoyo a las pymes

Aunque los beneficios son evidentes, muchas pymes todavía se enfrentan a barreras como la falta de información o el desconocimiento sobre cómo implementar la FP Dual. Cámara Zaragoza trabaja para superar estos obstáculos mediante jornadas informativas, ferias, encuentros sectoriales y programas de orientación, garantizando un acompañamiento integral a empresas y tutores.

"La formación continua de empresarios y tutores es clave", añaden desde la entidad. Destacando que "queremos que la FP Dual sea una oportunidad accesible para todas las empresas, sin importar su tamaño".

En una coyuntura económica en transformación, Aragón dispone de una oportunidad única para consolidarse como referente en la formación de talento cualificado. Cámara Zaragoza apuesta por la FP Dual como herramienta de desarrollo, empleo y competitividad, actuando como puente entre el sistema educativo y el mundo empresarial.

"Sin empresas, no hay FP Dual; pero sin apoyo a las empresas, no puede haber una participación sostenible", concluye su portavoz.

Las empresas interesadas en participar o conocer los programas de apoyo pueden contactar con Cámara Zaragoza a través de fpdual@camarazaragoza.com.