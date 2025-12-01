Alberto e Imanol, impulsores de tres proyectos que dinamizan más de 70 pueblos del medio rural aragonés

Juntos han creado Torosocial, Posiciona Tu Marca y Arena Servisanit con el objetivo de profesionalizar sectores tradicionales en Aragón.

Alberto Joven e Imanol Sánchez han construido un modelo empresarial poco frecuente en el medio rural aragonés. Alberto, socio y CEO de Seico Consultores, aporta estructura, visión de gestión y conocimiento jurídico; mientras que Imanol, torero y comunicador, conecta con el territorio desde la cercanía y la divulgación cultural.

Su colaboración ha dado lugar a varios proyectos que operan en más de 70 municipios: Torosocial, Posiciona Tu Marca y Arena Servisanit, todos centrados en profesionalizar sectores tradicionales sin desarraigar la identidad local.

La primera piedra de este recorrido fue Posiciona Tu Marca, una propuesta de comunicación concebida para profesionales, pymes y administraciones que necesitaban visibilidad con herramientas modernas pero un trato cercano.

Desde su nacimiento, el proyecto se definió por un lenguaje accesible y una fuerte orientación al territorio, con campañas como 'Descubre Tu Tierra', que pusieron el foco en el turismo de proximidad y en el valor de municipios y comarcas aragonesas que buscaban nuevas formas de proyectarse sin perder su identidad.

Esa experiencia inicial les demostró que "más que una agencia, podían levantar una plataforma capaz de generar proyectos sucesivos con impacto en Aragón", subrayan.​

De la ilusión a la profesionalización

Torosocial llegó después como respuesta a una necesidad concreta: ordenar, modernizar y dotar de plena seguridad jurídica unos festejos taurinos que, en muchos casos, se venían organizando con "criterios tradicionales y escaso soporte técnico".

Así pues, la empresa asume de forma integral la gestión administrativa, técnica y jurídica de los eventos, acompañando a ayuntamientos y entidades privadas en la tramitación de permisos, el cumplimiento normativo y la coordinación de los aspectos prácticos de cada festejo.

Con ese trabajo se ha reforzado la seguridad jurídica de cientos de celebraciones. Además, destacan: "Se ha convertido en una referencia para las corporaciones locales que buscan reducir riesgos y ganar en transparencia".​

Por otro lado, Torosocial ha asumido un papel activo en la defensa de los intereses del sector taurino aragonés, interviniendo en procedimientos administrativos y ayudando a aclarar cuestiones legales que afectan directamente al medio rural.

Esa función técnica ha tenido una traducción muy tangible: los ayuntamientos disponen de un interlocutor especializado que conoce la normativa y la práctica de los festejos. En esta línea afirman que esta labor: "Facilita la continuidad de tradiciones arraigadas en los pueblos dentro de un marco regulado y verificable".

En paralelo, el enfoque profesional de la empresa ha contribuido a modernizar la imagen de la tauromaquia popular ante las propias administraciones.​

Trabajo en equipo

La diversificación continuó con Arena Servisanit, especializada en servicios médicos para festejos, eventos culturales y deportivos. Esta empresa aporta rigor y profesionalidad a un ámbito que exige preparación sanitaria y compromiso con la seguridad de los participantes y el público. En este proyecto, también cuentan con la participación de Javier Rodríguez, profesional sanitario.

Los tres proyectos reflejan valores comunes: esfuerzo, visión compartida y compromiso con Aragón. Asimismo, la unión de Alberto e Imanol demuestra que la cooperación entre perfiles distintos puede generar resultados sostenibles con beneficios tangibles para la comunidad.

El impacto de sus iniciativas se traduce en la dinamización económica y cultural del territorio, la modernización de sectores tradicionales y el fortalecimiento de la identidad aragonesa. De hecho, también forman parte de proyectos sociales para ayudar a diversas causas, entre las que destacan 'La Gota del Éxito' o en los partidos benéficos 'Pedrola Ayuda'.

Así las cosas, se puede decir que su trayectoria conjunta es hoy un referente de cómo la ilusión y la profesionalidad pueden ser motor de desarrollo en el medio rural.