Panel Sandwich Group: seis veces la empresa de mayor crecimiento en Aragón y un referente de expansión europea

La empresa aragonesa, seis años líder en crecimiento, refuerza su proyección europea tras ser reconocida por cuarta vez en el FT1000 y segunda en el ranking Europe’s Long-Term Growth Champions del Financial Times.

Panel Sandwich Group, fundada en 2009 por el emprendedor zaragozano Óscar López-Blanco Ezquerra en Cuarte de Huerva, ha sido reconocida por el Financial Times en su ranking Europe's Long-Term Growth Champions, que distingue a las 300 compañías con una evolución más sólida y sostenida durante la última década.

El informe sitúa a la firma en el puesto 142 de Europa, entre las 15 empresas españolas con mayor crecimiento y como la segunda dentro de su sector en el país. Además, Panel Sandwich Group figura entre las diez compañías europeas de su ámbito industrial con mejor desempeño.

Todo esto se considera un logro especialmente significativo si se tiene en cuenta que solo 29 empresas españolas aparecen en esta clasificación internacional elaborada por el Financial Times junto a Statista.

Óscar López-Blanco, CEO y fundador de la empresa. E.E.

"Este proyecto nació con la idea de ofrecer soluciones constructivas innovadoras, accesibles y duraderas", explica Óscar López-Blanco Ezquerra, CEO y fundador de Panel Sandwich Group.

Aunque añade que lo que realmente les ha impulsado ha sido "mantener intacto aquel espíritu con el que empezamos en Cuarte: la cercanía con el cliente, el compromiso con la calidad y una visión internacional basada en la confianza y el trabajo bien hecho".

Desde sus orígenes, en un discreto polígono industrial de Cuarte de Huerva, la compañía ha pasado de ser un modesto almacén regional a convertirse en un líder internacional con presencia en más de 25 países.

Referentes en el sector

Hoy cuenta con sedes en Zaragoza, Getafe (Madrid), Jerez de la Frontera (Cádiz), y las recién estrenadas en Santiago de Compostela y Alicante, que amplían su alcance en el norte y el levante español. A ello se suma su sede en Saumur, en el noroeste de Francia, que consolida su expansión internacional y su papel creciente en el mercado europeo.

"Hemos desarrollado una gran red logística en toda España que nos permite acortar plazos, mejorar el servicio y garantizar disponibilidad inmediata", explica David Azcona, COO de la compañía. "Es una de las claves que nos ha permitido crecer de forma sostenida y seguir ampliando fronteras, con la mirada puesta en nuestra próxima apertura en Portugal", detalla López-Blanco.

El crecimiento de Panel Sandwich Group va mucho más allá de la mera expansión territorial. En los últimos años ha diversificado su catálogo, reforzado su capacidad exportadora y obtenido el reconocimiento de la Cámara de Comercio de Zaragoza por su contribución a la proyección exterior de la industria aragonesa.

A la base de su éxito subyace una estrategia donde innovación y eficiencia se dan la mano. En un sector tradicionalmente conservador, la empresa ha sabido anticipar las necesidades de un mercado cada vez más complejo, combinando tecnología avanzada, logística optimizada y un servicio técnico especializado que la han convertido en un socio de referencia tanto para grandes constructoras como para clientes particulares en toda España.

El crecimiento de Panel Sandwich Group no ha pasado desapercibido en el sector industrial. Fruto de esa evolución, la mayor acería del mundo, ArcelorMittal, ha querido formar parte de este viaje, convirtiendo a la firma aragonesa en un socio estratégico y su principal canal de venta online.

"Nos mueve la idea de hacer las cosas de forma diferente", apunta López-Blanco. También añade: "El crecimiento importa, pero más aún conservar una identidad sólida, fiel a los valores con los que nacimos en Aragón. Queremos seguir demostrando que una empresa local puede competir, innovar y liderar desde la periferia hacia Europa y el mundo".

Con más de una década de recorrido, Panel Sandwich Group mantiene viva su apuesta por la expansión y la digitalización, con la mirada puesta en nuevos horizontes. Su inclusión en el ranking del Financial Times no solo refuerza su posición dentro del sector, sino que la consagra como la empresa aragonesa con mayor crecimiento sostenido de los últimos diez años, símbolo de una industria local capaz de trascender fronteras.