Zaragoza presenta una campaña de sensibilización para impulsar la limpieza en los espacios públicos

El plan municipal comienza en El Gancho, si bien se extenderá al resto de la ciudad en mupis digitales y con agentes sociales.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado una campaña de sensibilización ciudadana sobre limpieza y convivencia con el objetivo de reforzar la implicación de todos los vecinos en el cuidado del espacio público.

La iniciativa combina acciones informativas, pedagógicas y de control, y surge de la necesidad de fomentar una conciencia colectiva sobre el valor de la limpieza como reflejo del respeto mutuo, la responsabilidad compartida y la convivencia en libertad.

El consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, y la consejera de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, presentaron este lunes la campaña en el barrio de El Gancho. Ambos han explicado que el proyecto responde a una de las principales preocupaciones de los zaragozanos, según el último Barómetro Municipal: la limpieza.

Cartel de la nueva campaña. Ayuntamiento de Zaragoza

Por su parte, Lorén ha indicado que mantener Zaragoza limpia es una tarea colectiva que requiere la implicación de toda la sociedad y el compromiso diario de cada ciudadano.

Mientras que Gaudes ha destacado que el Ayuntamiento destina cada año más de 65 millones de euros al servicio de limpieza viaria, una inversión necesaria para mantener los espacios públicos y atender incidencias. No obstante, recordó que este esfuerzo debe complementarse con la colaboración ciudadana y el cumplimiento de las normas de convivencia.

Ambos concejales han coincidido en que la limpieza refleja el orgullo de pertenencia a una ciudad que aspira a mejorar cada día, una ciudad que se esfuerza y avanza, pero cuyo progreso necesita del compromiso de todos.

En esta línea, Gaudes ha subrayado que no existe un servicio de limpieza suficiente sin una ciudadanía implicada y responsable. Además, ha afirmado que el éxito del mantenimiento urbano depende de asumir que el espacio público pertenece a todos y que la limpieza es una tarea compartida, un ejercicio de civismo y corresponsabilidad.

Cartel de la nueva campaña. Ayuntamiento de Zaragoza

Acciones a realizar

Por ello, la campaña se desplegará mediante distintas acciones complementarias. En el ámbito de sensibilización, se difundirán materiales gráficos y audiovisuales dirigidos tanto a asociaciones vecinales como a comercios y particulares. Los mensajes se traducirán a varios idiomas para reforzar la idea de que la diversidad es una fortaleza y que la convivencia se basa en el respeto mutuo.

También se organizarán charlas, talleres y encuentros con vecinos y entidades sociales para abordar el uso adecuado de los servicios públicos y el conocimiento de las ordenanzas municipales.

El cuerpo de Voluntarios del Ayuntamiento, dependiente de la consejería de Participación Ciudadana, colaborará en la campaña trasladando la información a comercios y establecimientos hosteleros.

Lorén ha recordado que el desconocimiento de las ordenanzas no exime de su cumplimiento y que estas deben entenderse como una guía de comportamiento cívico. La Ordenanza de Limpieza aprobada en 2023 regula comportamientos cotidianos y contará con el apoyo de la Policía Local, que reforzará su presencia en barrios y zonas de mayor afluencia para garantizar su cumplimiento.

Abandono de muebles o enseres voluminosos en la vía pública sin avisar al 010.

Depositar basuras fuera del horario o fuera de los contenedores: sanción de hasta 750 euros.

No recoger los excrementos de los perros: sanción de hasta 750 euros.

No llevar recipiente con agua y vinagre para limpiar orines: sanción de hasta 750 euros.

Realizar necesidades fisiológicas o escupir en la calle: sanción de hasta 750 euros.

Realizar grafitis en bienes de interés cultural: sanción de hasta 3.000 euros.

Rebuscar en los contenedores: sanción de hasta 750 euros.

Tirar colillas al suelo está sancionado también con hasta 750 euros.

Libertad y responsabilidad

Lorén ha subrayado que libertad y responsabilidad deben ir siempre de la mano. También ha añadido que la limpieza no es solo una cuestión estética, sino también una muestra de compromiso ciudadano, y recordó que la verdadera libertad se expresa cuando se actúa siendo conscientes de que los propios actos repercuten en la vida de los demás.

Según el consejero, Zaragoza necesita un nuevo impulso cívico basado en el compromiso mutuo entre instituciones y ciudadanía, ya que no hay convivencia sin responsabilidad ni mejora sin participación. Esta campaña, ha dicho, no busca únicamente recordar normas, sino invitar a los zaragozanos a sentirse parte de un proyecto común: una ciudad que se respeta, se cuida y se construye entre todos.

Esta acción forma parte de una estrategia más amplia de participación y escucha activa que recorrerá los distintos barrios de la ciudad. El Ayuntamiento ha mantenido encuentros con asociaciones, entidades sociales y vecinos para conocer sus inquietudes sobre limpieza y mantenimiento urbano, con el fin de reforzar la colaboración y mejorar la comunicación entre ciudadanía y administración.

Además, invita a los vecinos a utilizar el portal de Quejas y Sugerencias disponible en la web municipal, una herramienta que permite trasladar incidencias e incluir fotografías para garantizar una respuesta más rápida y eficaz.

La campaña de sensibilización sobre limpieza y convivencia se integra en los trabajos previos a la futura Ordenanza Cívica, en la que ya trabaja el Ayuntamiento de Zaragoza. Esta normativa establecerá un marco global para promover el respeto y proteger el espacio público como lugar común de todos los ciudadanos, fortaleciendo así la cohesión y el civismo en la capital aragonesa.