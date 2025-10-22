Lotoempresas: la plataforma aragonesa que facilita a las empresas la gestión de la Lotería de Navidad

La plataforma ofrece un servicio totalmente gratuito, sin necesidad de adelantar dinero y con un nivel de automatización que simplifica la gestión de décimos.

La tradición de la Lotería de Navidad se mantiene viva cada año, aunque pocas veces se reinventa con tanta profundidad como ahora gracias a Lotoempresas. Se trata de una innovadora plataforma que permite a empresas de todo tipo simplificar por completo la gestión del sorteo: desde la compra y el pago hasta el cobro. Todo el proceso lo gestiona directamente Lotería del Rosario.

Esta plataforma aragonesa es pionera y fue concebida específicamente para el ámbito empresarial. Entre otras cosas, destaca por ofrecer un servicio totalmente gratuito, sin necesidad de adelantar dinero y con un nivel de automatización que simplifica por completo la gestión de adquisición y cobros de décimos.

Aunque Lotoempresas es una propuesta reciente, nace del sólido recorrido de Lotería del Rosario, una administración de referencia que lleva más de 150 años vinculada a la venta de lotería, desde 1860. Alejandro Aznar, está al frente de esta administración desde hace 42 años. Además, fue la primera en España en ofrecer la venta de décimos en internet hace más de 20 años, allá por 1997.

Su trayectoria en el terreno digital le ha permitido situarse varios pasos por delante de la competencia "con una diferencia de cinco o seis años respecto a otras plataformas del sector", explica Alejandro Aznar, dueño de la administración de Lotería del Rosario.

Con esa base de innovación y confianza, Lotería del Rosario desarrolló Lotoempresas para responder a una necesidad concreta: ayudar a las empresas a mantener la tradición navideña adaptándola al nuevo entorno digital, sin papeleo, sin gestiones presenciales y evitando los habituales quebraderos de cabeza que implica la compra y distribución manual de décimos.

Cero adelantos de dinero

El motor central de Lotoempresas es el sistema de reservas con una tecnología diseñada para resolver los problemas habituales que enfrentan las empresas que compran lotería para sus equipos o socios comerciales.

"Las empresas que adquieren lotería para sus empleados, clientes o proveedores saben que tienen que hacer una compra, luego distribuir los décimos, elaborar listados, cobrar, repartir... y eso requiere tiempo y recursos", ha explicado Aznar.

La sede de Lotería del Rosario en Calle Don Jaime (Zaragoza). E.E.

Frente a esta complejidad, Lotoempresas automatiza todo el proceso y libera a las organizaciones de cualquier gestión económica. Su funcionamiento se basa en un principio claro: "La empresa no tiene que adelantar el dinero y cada uno paga lo suyo".

El sistema permite que el empleado, cliente o proveedor adquiera su décimo directamente desde la pasarela personalizada de la empresa, dentro de la web de Lotería del Rosario. De esta forma, se evita la "pesadilla de la recaudación".

Empresas de todo tipo

Aunque su diseño contempla la realidad de las grandes corporaciones con múltiples delegaciones, Lotoempresas se adapta también a pequeñas y medianas empresas. "Está específicamente preparado para empresas deslocalizadas, con sedes o delegaciones, pero también es ideal para las pequeñas", ha indicado el dueño de la administración.

La plataforma se ajusta a cada cliente en apenas 24 a 48 horas, personalizando el acceso, el número de décimos disponibles y los límites de compra por empleado. Su eficacia y comodidad han llevado a que unas 60 empresas de implantación local y nacional confíen en el innovador sistema de Lotería del Rosario.

Las empresas interesadas en unirse al sistema pueden hacerlo completando el formulario disponible en la web de Lotoempresas o escribiendo a gestion@loteriadelrosario.es.

El Colegio de Ingenieros de Aragón lleva años confiando en la plataforma de gestión de Lotería Nacional de Lotoempresas. Gracias a la capacidad de control, las grandes empresas o asociaciones pueden garantizar que nadie se quede sin su número. El sistema digital permite fijar límites de compra por DNI —uno, dos o tres décimos— conforme a las normas de cada entidad, asegurando una venta equitativa y ordenada.

El valor de las PYMES

Alejandro recuerda que grandes empresas de alcance nacional fueron decisivas en los primeros pasos de Lotoempresas. Una de ellas, cuenta, compraba lotería para "absolutamente todas sus tiendas y generaba una enorme facturación de venta". No obstante, Aznar reconoce que esa atención tan concentrada hizo que la administración dejara de lado a "los pequeños negocios, a las pymes y a las empresas medianas".

El riesgo se hizo evidente cuando aquel gran cliente decidió marcharse. Por eso, Alejandro valora especialmente "todos esos pequeños comercios que estuvieron con nosotros y nos ayudaron a seguir creciendo". Hoy, Lotoempresas se ha transformado en una plataforma pensada no solo para grandes corporaciones con múltiples sedes, sino también para pymes que buscan simplificar la gestión y la reserva de la Lotería Nacional.

Referentes en el sector

La apuesta por la tecnología ha convertido a Lotería del Rosario en un referente nacional en servicios digitales. Su innovación constante ha permitido modernizar la venta de lotería y consolidar un modelo de negocio basado en la digitalización.

En Aragón, la administración mantiene un liderazgo firme. "Llevamos como 15 años siendo el número uno", ha señalado Aznar, destacando que la venta online genera un "margen diferencial del 30% en la facturación".

Ese impulso ha llevado a la administración a situarse entre las más destacadas del país: "Llegamos a estar en el número nueve de España en facturación". Aunque la competencia ha aumentado, Alejandro se muestra "tremendamente satisfecho con los logros debido a la innovación digital, sin perder la tradición".