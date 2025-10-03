Tapigrama celebra las Fiestas del Pilar acercando su sofá más icónico a las calles de Zaragoza

El sofá más icónico de Tapigrama sale a las calles de Zaragoza. Tapigrama Sofás

Del 6 al 9 de octubre, la empresa aragonesa instalará su modelo más icónico en diferentes plazas de la ciudad.

Con motivo de las Fiestas del Pilar, Tapigrama vuelve un año más a participar activamente en la celebración acercando el confort de sus sofás a algunos de los rincones más emblemáticos de Zaragoza.

Del 6 al 9 de octubre, la empresa aragonesa instalará su modelo más icónico en diferentes plazas de la ciudad, creando espacios únicos para disfrutar, hacerse fotos y participar en divertidas actividades.

Durante estos días, los visitantes podrán acercarse en horario de 17.00 a 19.30 a las siguientes ubicaciones:

6 de octubre: Plaza Paraíso

7 de octubre: Plaza La Seo

8 de octubre: Plaza España

9 de octubre: Plaza Santa Engracia

El público podrá participar en el juego de los Tapicubos, una propuesta divertida con la que podrán conseguir diferentes premios.

Tapigrama refuerza así su compromiso con la ciudad y sus tradiciones, sumándose a la alegría y al ambiente festivo de estas fechas tan especiales. “Las Fiestas del Pilar son un momento único para compartir con la gente de Zaragoza. Queremos estar presentes en la calle, cerca de las personas, y formar parte de sus recuerdos”, señalan desde la empresa.

Con esta iniciativa, Tapigrama no solo celebra la tradición, sino que también invita a zaragozanos y visitantes a disfrutar de un momento de descanso y diversión en plena fiesta.

La empresa desea a todos los zaragozanos y visitantes unas felices Fiestas del Pilar 2025, llenas de alegría, encuentros y buenos momentos.