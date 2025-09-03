Embou impulsa la vuelta al cole con su campaña “Regresar”, nuevas tarifas con más gigas y una promoción especial

Embou aumenta sus GB móviles para que todos los aragoneses puedan afrontar el nuevo curso más conectados que nunca.

Embou, la empresa líder en telecomunicaciones de Aragón, presenta nuevas tarifas junto con su nueva campaña publicitaria, bajo el concepto “Regresar”, un mensaje que invita a volver a nuestras raíces: a los momentos compartidos, a las personas que nos importan y a la conexión que nos une siempre con nuestra tierra.

Coincidiendo con el inicio del curso escolar y el regreso a la rutina tras las vacaciones, Embou presenta nuevas tarifas con más gigas para todos y una promoción especial de 10 euros de descuento durante tres meses para facilitar la conectividad en esta época clave.

El mensaje central de la campaña es claro: “Hay algo que nos mantiene unidos a todos los aragoneses, estemos donde estemos: nuestra conexión con Aragón, con nuestra tierra. Aunque estemos lejos, siempre estamos conectados con Aragón”.

Septiembre marca un doble regreso para los aragoneses: el retorno tras el verano a la rutina y el reencuentro con las raíces y valores que nos definen. Embou acompaña este momento con su compromiso de ofrecer servicios de internet y telefonía de calidad en todo Aragón, asegurando que la conexión esté siempre presente, ya sea en un pueblo del Pirineo o en el corazón de Zaragoza.

“Para nosotros, regresar no es mirar atrás: es volver a lo que de verdad importa. Acompañamos este momento con un porfolio sencillo y honesto para que la conexión esté siempre donde tiene que estar: cerca de las personas”, subrayan desde la compañía.

Además, con la vuelta al cole, Embou refuerza su apuesta por la conectividad con el lanzamiento de nuevas tarifas, aumentando sus GB móviles para que todos los aragoneses puedan afrontar el nuevo curso más conectados que nunca.

Con esta iniciativa, Embou reafirma su propósito: conectar a los aragoneses, estén donde estén, y acompañarlos en cada regreso, grande o pequeño, que les devuelve a lo que de verdad importa.