Suso Franco, propietario de la pescadería Susomar: "Es mi creación y la adaptación de un oficio que se está perdiendo”

Susomar no es solo una pescadería, es la culminación de tres generaciones de dedicación al oficio del mar. Fundada el 17 de julio de 2023 por Suso Franco, este moderno establecimiento es la continuación de una tradición familiar que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder la esencia del trato cercano y la calidad

“Queríamos crear una nueva pescadería en forma de tienda con todas las ideas que teníamos y toda la experiencia que conseguimos en estos años” afirma Suso. Lo que nació como una evolución del negocio familiar ha terminado siendo su proyecto personal más íntimo. "Es mi bebé", dice emocionado.

A pesar de todo, Suso no siempre imaginó una vida dedicada al pescado "le dije a mi padre que haría cualquier cosa en la vida, menos dedicarme a esto", recuerda entre risas. Sin embargo, el destino – y probablemente la vocación – le hicieron continuar esta herencia familiar.

Con los años, ese rechazo se convirtió en pasión. "He convertido un oficio que nadie quiere y algo que no me gustaba en algo que realmente tengo pasión" confiesa. El paso de los años le ha traído muchas lecciones. Sin embargo, el "mejor consejo" que ha recibido es ser "súper responsable". Ello implica madrugar a las 2.00 de la mañana todos los días.

Cambio de generación

Este negocio familiar ha cambiado "muchísimo" a lo largo de las generaciones. "Mi abuelo iba vendiendo en bicicleta por los pueblos, y nosotros vendemos por WhatsApp", explica.

A pesar de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas generaciones, "el trato directo con la gente y la cercanía" es lo que más valoran. "Ver que vienen los hijos de los que un día fueron clientes, es muy emocionante", destaca.

Mercazaragoza ha jugado un papel "fundamental" en esta historia de tradición familiar. Suso actúa como "filtro" al seleccionar los mejores productos desde las 3.00 de la mañana, asegurando la calidad para sus clientes.

Además, señala que "la relación con Mercazaragoza ha sido fantástica con el paso de los años, y los proveedores son amigos de más de 30 años", lo que demuestra una relación de amistad generacional.

No cabe duda de que la confianza se gana "día a día", mejorando continuamente el servicio, el producto y la atención del personal. Es "increíble ver cómo las generaciones de clientes continúan viniendo al negocio durante 20 años", lo que Suso considera como una garantía "de que hacemos bien las cosas".

Suso y Marta en la pescadería hace 20 años Gema Romero

Reconocimiento a la constancia

Al ver fotos antiguas del negocio, Suso siente "mucha satisfacción" y orgullo por el "crecimiento increíble, fantástico y rápido". También destaca que este crecimiento "ha sido muy trabajado, requiere una constancia muy dura y mucha responsabilidad".

Este compromiso inquebrantable no ha pasado desapercibido. El Ayuntamiento de Zaragoza reconoció en 2022 a la empresa familiar con un premio por ser empresa de tercera generación. Este premio lo recibieron porque son "de las pocas familias" que han logrado mantener el negocio durante tanto tiempo en Zaragoza "lo cual es un motivo de gran orgullo", concluye.