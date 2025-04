José Ignacio Casajús, secretario autonómico de Escuelas Católicas Aragón: "Ponemos a las personas en el centro"

La elección del centro educativo de un hijo es una de las decisiones más importantes que deben tomar unos padres. Este, posiblemente, marcará su vida. En Escuelas Católicas Aragón son conscientes y tratan de ayudar a las familias en el proceso de búsqueda con su nueva campaña “Un colegio para ti”. Un proyecto que se suma a su lema por excelencia, saber educar, siempre desde los valores cristianos.

En ese sentido, Escuelas Católicas Aragón es una gran organización de centros que apuesta por poner a las familias en el centro de todo, por la cercanía con las personas y por la libertad de elección, sin olvidarse de la innovación. Gracias a ello y tras casi 70 años, es referente en la educación aragonesa.

Estos valores, objetivos, inquietudes y proyectos de futuro los ha analizado su nuevo secretario autonómico, José Ignacio Casajús Pontaque, en su entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Pregunta.- ¿Cuál es la situación actual de Escuelas Católicas Aragón, en centros y alumnos?

Respuesta.- Por ubicarnos en números, Escuelas Católicas de Aragón es una organización de titulares de centros que agrupa en estos momentos a 90 centros, contando con unos 55.000 alumnos y unos 4.800 trabajadores, de los que 4.000 son docentes. Es una organización grande dentro de lo que es el sector.

P.- El origen de Escuelas Católicas de Aragón se remonta hace casi 70 años, ¿cómo ha cambiado y evolucionado la organización desde entonces?

R.- La organización mantiene el espíritu inicial de aunar esfuerzos para hacer posible una visión del mundo nacida del mensaje cristiano. Es el corazón de nuestra institución. Acompañamos a los centros y a sus titulares en la tarea educativa, ejercemos esa labor de vertebración, de representación institucional y empresarial y de promoción de la identidad católica en los centros. También trabajamos en la formación de directivos y de docentes.

Creemos en la libertad de enseñanza y en la escuela concertada, porque es un beneficio para el conjunto del sistema educativo. Es la que garantiza que haya una igualdad de oportunidades y una igualdad en la libertad de elección para las familias.

A lo largo de todos estos años, se han unido los principios fundacionales con la innovación y el crecimiento. Se han ido modernizando las estructuras y los servicios que ofrecemos a los centros en todo aquello que la educación ha ido exigiendo. Es un panorama cambiante y tenemos que ir creciendo y adaptándonos constantemente. Hemos demostrado que hemos sabido avanzar hacia lo que la educación aragonesa nos pide.

P.- Dentro de esa innovación están las nuevas tecnologías, que forman parte de la enseñanza desde hace años. ¿Qué uso se les da en sus centros?

R.- Las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida día a día. El ámbito educativo no es ajeno a ello. Nuestro objetivo como centros católicos es capacitar a los alumnos para un uso correcto y ético de las mismas. Enseñarles a distinguir entre el empleo que deben hacer, cogiendo lo mejor de lo que nos dan, frente a un abuso de las pantallas. En ese sentido, todos nuestros centros siguen las indicaciones que dan las administraciones educativas y sanitarias.

José Ignacio Casajús. E.E.

P.- ¿Qué les diferencia educativamente con otros centros?

R.- Lo que nos hace diferentes y únicos son nuestros valores, que vienen reflejados en el ideario de cada centro. Lo podríamos resumir de una manera muy sencilla y a la vez bastante trascendental, y es el hecho de que en nuestros centros ponemos a las personas en el centro. Nuestros alumnos son el centro de nuestra labor educativa y las familias tienen también esa importancia. Esa cercanía y acompañamiento nos hace diferentes y es nuestra fortaleza.

Somos centros abiertos donde educamos a nuestros alumnos de una manera integral y a lo largo de una escolaridad más vertical. En algunos casos, nuestros alumnos están con nosotros durante 15-17 años. Son muchas horas de convivencia, casi tantas como en las familias.

Cada centro sabe perfectamente qué perfil de salida busca para sus alumnos y los profesionales educan esas competencias en comunicación, en resolución de problemas, en pensamiento lógico... Todo ello desde el sentido cristiano.

P.- Son muchos años en un mismo centro y se crea un vínculo muy especial.

R.- El vínculo es muchísimo y es lo más bonito. Al final de una etapa de escolarización recuerdas ese cariño que has recibido. Ese día que estabas mal y ese profesor, ese personal de administración se acercó. Muchas veces no necesitan ni verbalizar lo que les pasa, les ves la cara y sabes exactamente que ese niño en ese momento no está bien.

P.- Hace unas semanas se presentó el proceso de escolarización en Aragón. ¿Cómo funciona su dinámica de admisión?

R.- Todos nuestros centros concertados participan en el proceso ordinario de escolarización. Los centros sostenidos con fondos públicos, sean públicos o concertados, vamos al mismo proceso de escolarización con las mismas reglas. Todos nos regimos por las mismas órdenes de escolarización que salen de manera anual.

P.- ¿Ven positivo que puntué lo mismo el domicilio familiar y el laboral?

R.- Nosotros siempre hemos defendido la libre elección de centro de las familias. Toda aquella medida que contribuya a que las familias tengan más posibilidades de elegir el centro que quieren para sus hijos nos parece positiva. Si las familias, con medidas como esta, tienen un mayor abanico de centros entre los que elegir y más facilidad de acceso, nos parece bien.

P.- Por otro lado, han estrenado la campaña “Un colegio para ti”, un nuevo buscador web para facilitar a las familias la búsqueda de centros. ¿Cómo surge la iniciativa y cómo está siendo la respuesta?

R.- Desde la Junta de Escuelas Católicas en Aragón siempre hemos buscado apoyar y ayudar a los centros en cuanto a la difusión y conocimiento de sus proyectos educativos. Así nace la idea de crear este buscador de centros que, además, es una campaña que nos planteamos de una manera plurianual, llevamos idea de ir incrementando el proyecto a lo largo de estos años.

El objetivo es ayudar a las familias en el conocimiento previo de los centros, que puedan ver las opciones dentro de su área familiar o laboral para que luego ellas mismas profundicen, visiten y conozcan de primera mano aquellos que les interesen.

Con la respuesta estamos muy contentos porque hasta ahora la implicación de los centros ha sido muy buena para nutrir información a ese buscador. Estamos convencidos de que seguirá creciendo.

P.- Ya que hablamos de años venideros, ¿cómo ve el futuro de la organización?

R.- Cuando hablamos del ámbito educativo a veces solo vemos las sombras y hay una que destaca, que es el notable descenso de la natalidad en Aragón. Es una tendencia inexorable. Ahora bien, nosotros como organización, lejos de verlo como un problema, lo vemos como una oportunidad de consolidar proyectos educativos atractivos y potentes. Yo creo que eso da a nuestros centros la capacidad de seguir trabajando por hacer unos buenos proyectos educativos que sean atractivos para las familias del entorno.

P.- ¿Cuáles son esos proyectos atractivos y potentes?

R.- Nuestro principal leitmotiv como organización es seguir creciendo con nuestra red de centros. Queremos seguir estando cerca de nuestros centros, de nuestros asociados, con una mejora constante en formación e innovación. Estamos trabajando en el plan de formación para el curso 25-26, ya estamos sacando todas las ideas, estamos recopilando todas las necesidades de nuestros centros para darles respuesta. Durante estos años es un plan que ha crecido mucho. Los números nos lo dicen. Ha habido un incremento de cursos, de participantes, de centros que se vinculan, y seguimos en esa dinámica.

Ahora tenemos la segunda liga de debate que empezamos el año pasado. La fase previa va a ser los días 29 de abril y 6 de mayo y la fase final el 13 de mayo. Aspiramos a tener 16 colegios participantes. El año pasado funcionó muy bien, fue un éxito y queremos seguir en esa dinámica porque le damos la oportunidad a los chavales de seguir creciendo en habilidades que van a ser fundamentales para su vida.

Por último, buscamos ser un referente en la educación aragonesa. Los colegios que forman la red de Escuelas Católicas de Aragón son un referente importante dentro del panorama educativo aragonés.