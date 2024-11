Atades apuesta por la inserción laboral, formación e inclusión social con su campaña ‘Atades trabajando contigo’

Atades lanza la campaña de sensibilización por la formación e inserción laboral de personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo. La acción pone en valor la importancia de la formación y la inserción del colectivo en empresa ordinaria, instituciones y centro especiales de empleo.

Bajo el título 'Atades trabajando contigo', la asociación da a conocer seis casos de superación y de éxito que se han formado e insertado gracias a los servicios prestados por los profesionales de Atades junto a un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza. Sus protagonistas son Patricia Aura, Pablo Abad, Eduardo Franco, Erick Fiallos, Antonio Nguema y María Lecena.

Trabajan concretamente en los centros especiales de empleo Logística Social y Oliver de Atades en Zaragoza; en empresas ordinarias, como Dexis Ibérica, en Zaragoza; y en espacios dependientes de instituciones como es el Museo del Fuego y de los Bomberos de Zaragoza.

Pablo Abad, operario de almacén Dexis Ibérica Atades

Algo en lo que concuerdan todos ellos es la "autonomía e independencia" que les ha dado la inserción en el mundo laboral. "Gracias a esta oportunidad laboral, me ha cambiado la vida. Me he independizado y vivo junto a un compañero, a través de los pisos tutelados y del servicio de Vida Autónoma e Inclusión de Atades", expresa Pablo Abad, trabajador en Dexis Ibérica, donde ejerce de operario del almacén.

La importancia del trabajo de Atades por la inclusión laboral es altamente valorado por los compañeros y responsables de las empresas: "Si Atades no me hubiera permitido trabajar con Patricia, no hubiera descubierto muchos aspectos de la discapacidad y, a pesar de que llevo más de 20 años trabajando en este mundo", enfatiza Victoria Rebage, responsable del Centro de Día El Vergel, donde trabaja Patricia Auría.

Patricia Auría, trabajadora del servicio doméstico del Centro Especial de Empleo Logística Social Atades

No son los únicos que ven Atades como una puerta a un mundo mejor para las personas con discapacidad. Los familiares resaltan el resultado positivo que ha generado en sus vidas. "Atades le ha permitido tener un proyecto de vida y si es de vida autónoma mucho mejor", resalta el padre de Eduardo Franco. Este joven es trabajador del servicio de lavandería del Centro Especial de Empleo Logística Social de Atades.

El principal objetivo de la campaña es visibilizar las capacidades de personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo, tanto en sus procesos formativos como en la inserción laboral. Entre otros de los objetivos está ayudar tanto a las personas en búsqueda de empleo, como a las empresas ordinarias e instituciones interesadas en la inserción sociolaboral.

Eduardo Franco, rabajador del servicio de lavandería del Centro Especial de Empleo Logística Social de Atades. Atades

Además, Atades quiere sensibilizar a la sociedad, y dar a conocer los recursos con los que cuenta para los ámbitos tanto formativos como de inserción sociolaboral. Para las empresas, la inserción de este colectivo supone también beneficios sociales, de reputación y económicos.

Las compañías, cualquiera que sea su tamaño, pueden aplicar su RSC con Atades. Asimismo pueden optar a exenciones fiscales y al cumplimiento de la 'Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social', cumpliéndose así sus objetivos responsables y obligaciones legales.

Con todo ello, Atades resalta cómo la diversidad contribuye a la dinámica y la innovación en el lugar de trabajo, desafiando estereotipos y fomentando un ambiente laboral inclusivo.