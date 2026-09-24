La Fundación APE es reconocida en los Premios de Filantropía de CaixaBank Wealth Management

La entidad aragonesa ha premiado este año once iniciativas, una por cada Dirección Territorial de la entidad, con una dotación económica de 5.000 euros.

CaixaBank Wealth Management ha celebrado la novena edición de sus Premios de Filantropía, unos galardones que reconocen aquellas iniciativas que destacan por su labor altruista y solidaria, y por contribuir de manera significativa a mejorar la sociedad, con el objetivo de apoyar la labor filantrópica de sus clientes.

La Fundación APE ha sido la galardonada por CaixaBank Wealth Management en la territorial Ebro, por su destacada labor social y compromiso con la inclusión, reafirmando el impacto transformador de la Fundación en su entorno más cercano.

La Fundación APE impulsada por María Consolación Echechiquía Ruiz y su familia, desarrolla una labor pionera en la prevención, investigación y detección temprana de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

Nacida en 2016 a partir de una experiencia familiar, la entidad ha transformado una vivencia personal en una iniciativa de impacto social que promueve herramientas innovadoras, formación especializada y la colaboración entre los ámbitos sanitario y educativo, con el objetivo de mejorar la identificación precoz de situaciones de riesgo y ofrecer una mejor respuesta a menores, adolescentes y sus familias.

Durante la entrega del galardón, la directora de la Territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, junto al equipo de CaixaBank Wealth Management en Aragón, ha destacado la labor de la Fundación APE y su compromiso con la prevención y detección temprana de los trastornos de la conducta alimentaria.

“Se trata de una iniciativa que mejora la calidad de vida de menores y adolescentes y ofrece más apoyo a sus familias. Su capacidad para sensibilizar a la sociedad y crear puentes entre los ámbitos sanitario y educativo demuestra cómo la filantropía puede convertirse en una herramienta real de transformación social”.

En esta edición, CaixaBank Wealth Management ha premiado once iniciativas, una por cada Dirección Territorial de la entidad, con el fin de reconocer proyectos que se adaptan a la realidad y necesidades sociales, culturales, económicas y medioambientales mayoritariamente coincidentes con su comunidad más cercana o de origen. Cada una de ellas, recibirá, además, como apoyo a su causa una dotación de 5.000 euros.

Con este formato territorializado, los Premios de Filantropía buscan alinearse con la realidad propia del ámbito y comunidad de sus clientes, incrementando la capilaridad de los premios, potenciando la participación en todo el territorio nacional y aumentando la notoriedad de la actividad filantrópica de sus clientes, creando una comunidad con vocación de contribución al interés común.

Los galardones ponen de manifiesto el significativo papel que juega la sociedad, tanto personas físicas como jurídicas, con su apoyo altruista a causas de interés general contribuyendo de forma relevante a generar un impacto social positivo.

La entidad ha recibido en esta IX edición de 2026 casi 200 candidaturas (196) este año, que convierten esta edición de los premios en una de las de mayor participación en la historia y en la más representativa de la filantropía existente a través de toda la geografía española.

Para Juan Llamas, director de CaixaBank Wealth Management, "estos Premios de Filantropía ponen de manifiesto el creciente compromiso y las inquietudes filantrópicas de nuestros clientes, cuyo impacto social contribuye de forma decisiva al progreso de la sociedad."

"Para CaixaBank Wealth Management es una gran satisfacción poder acompañarlos y asesorarlos a través de nuestro Servicio de Filantropía, único en España, ayudándoles a transformar sus valores y propósitos en iniciativas con impacto real. Esta labor conecta plenamente con la misión de CaixaBank: contribuir al bienestar financiero de nuestros clientes y al progreso de toda la sociedad", continúa.

El Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management

Los Premios de Filantropía se enmarcan en el Servicio de Filantropía de CaixaBank Wealth Management, único en España.

La entidad ofrece a aquellos clientes interesados en generar un impacto positivo en la sociedad a través de la filantropía, un asesoramiento personalizado que se apoya en la definición de cada estrategia a partir de la causa específica que se quiere abordar, de los beneficiarios a los que quiere alcanzar, del impacto que desea lograr y del grado de implicación previsto por el cliente.

Además, la entidad fomenta la creación de un marco de referencia impulsando el conocimiento y la difusión de la filantropía, a través de la organización de encuentros y una línea de estudios especializados.

CaixaBank Wealth Management

El modelo de banca privada de CaixaBank está formado por un equipo de más de 1.200 gestores especializados acreditados, con una experiencia media de 15 años, y con 75 centros exclusivos de banca privada y 11 centros exclusivos Global Wealth, que le permiten asegurar que los clientes siempre reciben un trato cercano.

En 2026, CaixaBank fue elegida por cuarto año consecutivo como la ‘Mejor Entidad de Banca Privada en España’ (Best Private Bank in Spain) en los Global Private Banking Awards de la revista británica Euromoney, que reconocen la excelencia y mejores prácticas de banca privada a nivel internacional. CaixaBank Banca Privada ha recibido el máximo galardón nacional de Euromoney en ocho ocasiones en los últimos doce años.

La propuesta de valor de CaixaBank Wealth Management ofrece distintos modelos de servicio para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada cliente, desde el que demanda un servicio de asesoramiento global ya sea independiente como no independiente, hasta el que opera a iniciativa propia en la gestión de su patrimonio a través de una plataforma con capacidades globales de inversión en valores, fondos, seguros de ahorro y otros productos de gestión.