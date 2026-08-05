Amazon busca más de 600 nuevos empleados en Zaragoza: sueldo inicial de 1.600 euros y pluses de 3.500 euros al año

Amazon acelera la contratación de personal para la apertura de su primer centro de distribución en La Muela, prevista para el próximo mes de septiembre.

Dicho centro estará ubicado en el polígono Centrovía, ha supuesto una inversión de 100 millones de euros y abarcará una superficie de más de 30.000 metros cuadrados.

La compañía necesita incorporar a más de 600 trabajadores para distintos departamentos, en una de las mayores campañas de empleo que se desarrollarán este año en Aragón. Eso sí, en un comunicado de Amazon señalaban que la incorporación de estos trabajadores no va a ser la noche a la mañana, sino que se realizará paulatinamente.

Las vacantes abarcan perfiles de operaciones, ingeniería y Recursos Humanos. Además, la oferta incluye un sueldo inicial de 1.600 euros, al que se suman pluses valorados en hasta 3.500 euros anuales.

Como parte de este proceso de selección, el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), a través de Espacio Empresas, está colaborando con Amazon en la búsqueda de candidatos para cubrir los primeros puestos que requiere el nuevo centro logístico.

En una primera fase, el proceso contempla la incorporación de 150 mozos y mozas de almacén. La respuesta ha superado las expectativas, ya que más de 400 personas ya han sido preseleccionadas para participar en las sesiones grupales organizadas por el INAEM.

Durante estos encuentros, los aspirantes reciben información sobre la empresa, conocen las funciones del puesto y descubren cómo se desarrollarán las diferentes fases del proceso de selección antes de acceder a las entrevistas.

Este programa no tiene otro objetivo más que facilitar a las compañías la captación de talento, acompañando en todo el proceso de contratación que abarca desde la difusión de las vacantes hasta la preselección de candidatos.

No cabe duda de que la apertura del nuevo centro de distribución supondrá un importante impulso para el empleo en la provincia de Zaragoza y, por tanto, una opción a tener en cuenta para subirse al carro de una de las compañías más potentes del mundo.

Para Adrián Tello, alcalde de La Muela, el impacto positivo que va a traer este centro al municipio va a ser evidente.

"Que una de las diez empresas más grandes del mundo se instale en tu pueblo es muy importante y una gran alegría, más si cabe creando 600 puestos de trabajo cuando no llegamos ni a 250 personas desempleadas. Va a ser un antes y un después para La Muela", afirmaba.