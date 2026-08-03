El éxito total del Festival de Vino Somontano 2026 consolida el evento como "el más espectacular de España"

Anoche concluía el Festival Vino Somontano 2026, una edición de este certamen que los Premios Wine Challenge Industry Spain, que son lo que los Premios Óscar en el mundo del cine, reconocieron como "el evento enogastronómico más espectacular de España" en 2023.

Francisco Berroy, presidente de la Denominación de Origen Somontano, entidad organizadora del festival, destaca que, de nuevo, "podemos constatar que es un evento que gusta mucho a todos quienes vienen; tanto de fuera de la comarca a visitarnos como a la población local, que lo espera con entusiasmo edición tras edición. Un público, de todas las edades, que puede disfrutar de la amplia programación que hacemos: desde la Muestra Gastronómica a catas, música en directo, espectáculos hasta propuestas musicales para los jóvenes".

Una programación que, un año más, ha contado con el apoyo del público y consolida al certamen como uno de los grandes festivales de vino de España. Especialmente el de los jóvenes, quienes, a través del festival, comienzan a vivir, en primera persona y con la DO Somontano, la cultura del vino. Un público muy importante para el sello de calidad vitivinícola que está respondiendo muy bien a sus propuestas.

Claro ejemplo es el Festival Vino Somontano. Así lo asegura el presidente de la denominación de origen al recordar que su público "ha virado claramente a la gente joven. Es un evento que les gusta porque lo pueden disfrutar aquí con sus amigos y ven el vino de una forma distinta a la que ellos pensaban. Pueden disfrutar de vinos jóvenes, afrutados, con aguja… servidos en una copa para la ocasión. Así se genera cultura del vino, que es lo que buscamos todas las zonas productoras del vino de España y del mundo. Nosotros lo hemos conseguido".

Éxito consolidado

Para la Denominación de Origen Somontano, este balance conlleva "un profundo y sincero agradecimiento, por una parte, a las miles de personas que siguen eligiendo al Festival Vino Somontano como destino de sus vacaciones y agenda de ocio y, por otra, a las más de cien personas que con su trabajo y entusiasmo contribuyen a que, año tras año, este certamen cuente con una programación y desarrollo ejemplar".