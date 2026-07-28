Blackstone salva el riesgo de inundaciones y obtiene el visto bueno ambiental para su centro de datos en Calatorao

Blackstone ha dado un nuevo paso para la construcción de su centro de datos en Calatorao, en la provincia de Zaragoza. El denominado ‘Proyecto Rhodes’ ha obtenido el visto bueno del Inaga a un campus de 11.800 millones de euros y que se extenderá, cuando esté completo, por 224 hectáreas de la comarca de Valdejalón.

Para poder convertirlo en realidad, Blackstone tuvo que rediseñar sus planes iniciales al tratarse de unos terrenos con riesgo de inundaciones.

De hecho, en la zona elegida junto a la autovía A-2 transcurren seis cuencas de ríos que confluyen en el río Jalón. La presencia de las escorrentías y los riesgos derivados de las mismas hicieron que una parte del campus no pudiera destinarse a equipamientos, sino que se utilice para instalar zonas verdes.

Será una gran zona verde de unas 50 hectáreas, similar al Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza. Se trata de una solución al riesgo de inundación que existe sobre esta zona y facilita la atracción de biodiversidad a los alrededores del centro de datos.

Recreación de un centro de datos de QTS (Blackstone) QTS

Tal y como consta en la resolución del Inaga, el cubrimiento del barranco del Pollero bajo viario, solución aprobada por el organismo competente en materia hidrológica, reducirá el potencial riesgo de inundación por escorrentías.

Además, la línea eléctrica cruza con el barranco Cariñena, con la rambla de Cariñena y con el barranco de Val Hondo. Y el colector de abastecimiento y saneamiento residuales lo hace con los barrancos de Borja y de Cariñena.

El informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) recalca la importancia de realizar un tratamiento adecuado de las escorrentías superficiales, para evitar que, como consecuencia de las actuaciones que se desarrollen, se puedan generar nuevas afecciones significativas a terceros.

El desarrollo de este proyecto, en el que solo en la primera fase se invertirán 7.500 millones de euros, se iniciará de forma escalonada. La empresa calcula que iniciaría las obras 12 meses después de obtener todos los permisos y autorizaciones necesarias.

Blackstone fue la tercera empresa multinacional que confirmó oficialmente, en octubre de 2024, la instalación de centros de datos en Aragón, aunque tendrá una ligera diferencia con los de Amazon Web Services o Microsoft.

Mientras estos dos gigantes tecnológicos los utilizan para sus propios servicios, esta lo usará para dar servicios a otras empresas, como grandes bancos o compañías energéticas, que requieran su espacio en la nube.

Inicialmente, Blackstone presentó en su primera documentación un planeamiento sobre cerca de 90 parcelas, que compondrían las 80 hectáreas sobre las que se extendería la primera fase del centro de datos.

Este fondo de inversión norteamericano ya tiene planificado un segundo centro de datos en las inmediaciones, que ampliará el campus en 75 hectáreas.

El campus se compondrá de ocho edificios de centros de datos, a lo largo de 3,5 kilómetros en la margen derecha de la autopista A-2.

Casi dos años después de aquella presentación, Blackstone ya tiene el informe ambiental estratégico del Inaga y se encuentra más cerca de obtener la aprobación definitiva del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) y de poder empezar con los trabajos sobre el terreno.