Estas son las 5 empresas de Aragón ganadoras de los Premios a la Internacionalización

Ganadoras de los Premios a la Internacionalización de Aragón 2026. Cámara

Magdalenas Lázaro, PRODESA Group, Litera Meat, Arvensis Agro y Scati Labs, ganadoras de los Premios a la Internacionalización de Aragón 2026.

Esta mañana se han presentado los ganadores de los Premios a la Internacionalización de Aragón 2026 en la sede de la Cámara de Zaragoza.

Magdalenas Lázaro, PRODESA Group, Litera Meat, Arvensis Agro y Scati Labs son las empresas que recibirán estos galardones en la gala que se celebrará el 29 de septiembre.

Los Premios a la Internacionalización de Aragón son una evolución de los tradicionales Premios a la Exportación que la institución viene organizando desde hace más de cuatro décadas, y que ahora organiza junto a las Cámaras de Huesca y Teruel y AREX.

Estos galardones reconocen públicamente a las compañías aragonesas que han convertido la apertura de mercados exteriores en un eje estratégico de crecimiento, competitividad e innovación, consolidando con éxito la proyección internacional de Aragón.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Cámara de Zaragoza, Jorge Villarroya, acompañado de la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, y el director gerente de Aragón Exterior (AREX), Javier Camo.

También ha asistido la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte.

Categorías y ganadores

En la categoría de PREMIO EXPORTACIÓN PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, destinada a empresas con un crecimiento firme y constante en mercados exteriores, la empresa galardonada ha sido Magdalenas Lázaro, S. A. (Mr. Brownie), referente aragonés de la repostería y presente en cerca de 90 países gracias a una estrategia internacional basada en innovación, posicionamiento y crecimiento sostenido.

Guillermo Lázaro, gerente de la empresa, explicó que "desde los años 90 nos vimos obligados a salir al exterior porque aquí era imposible competir". Ahora exportan el 90 % de su producción.

El PREMIO A LA TRAYECTORIA INTERNACIONAL, que distingue a compañías referentes por su excelencia, solvencia y prestigio internacional, ha sido para Arvensis Agro, S. A., empresa que ha construido durante más de dos décadas una sólida presencia global en más de 50 países.

José Remírez, CRO y cofundador de la empresa, explicó que su primera venta fue a Marruecos y se dieron cuenta de la necesidad de abordar un proyecto de cambio en el mundo de la agricultura. "Nosotros modernizamos en base a investigaciones, desarrollamos nuevos productos y crecemos desde Aragón".

El PREMIO EXPORTACIÓN GRAN EMPRESA, que reconoce a compañías con una trayectoria internacional sólida y consolidada, ha recaído en Litera Meat, S. L., convertida en uno de los grandes motores exportadores del sector agroalimentario europeo, con presencia en 58 países y una actividad internacional que representa cerca del 90 % de su facturación.

Carlos Gaspar, director de Calidad, Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente, reconoció el esfuerzo conjunto de todas las áreas de la empresa para lograr un rendimiento meteórico. "Queremos seguir creciendo poniendo Aragón en el mapa".

Por su parte, el PREMIO IMPLANTACIÓN INTERNACIONAL, centrado en reconocer estrategias de inversión y posicionamiento estable en mercados exteriores mediante filiales o centros operativos, ha recaído en PRODESA Group, S. L., compañía aragonesa de referencia internacional en soluciones industriales vinculadas a biomasa y energías renovables, con un 97 % de su actividad procedente del negocio exterior.

José Ignacio Pedrajas, fundador y presidente, señaló que se internacionalizaron muy rápidamente y tuvieron que implantar oficinas en diversos países, lo que los ayudó a crecer de forma sostenida. "Estos dos últimos años hemos tenido que hacer un gran esfuerzo y cambiar cadenas de suministro por el tema de los aranceles", afirmó.

Finalmente, el PREMIO MARKETING INTERNACIONAL, que valora la capacidad de construir marcas fuertes y competitivas en el ámbito global, ha distinguido a Scati Labs, S. A., empresa especializada en inteligencia artificial y seguridad inteligente que ha consolidado su posicionamiento internacional en mercados de Latinoamérica, Oriente Medio y Norte de África.

Raquel Elías, Marketing Manager, desveló la clave de su éxito: «No tenemos el mejor producto del mundo ni el mejor precio, y tenemos mucha competencia, pero sabemos escuchar las necesidades de las empresas y adaptarnos».

Esta edición ha contado con un notable éxito de convocatoria al registrar un total de 33 solicitudes.

Tras la revisión de la documentación y los requisitos establecidos en las bases, 28 empresas pasaron finalmente a la fase de evaluación, en la que un jurado compuesto por siete expertos y presidido por Chus Verón, presidenta de la Comisión Internacional de la Cámara de Comercio de Zaragoza, ha seleccionado a los ganadores.

El presidente de la Cámara de Zaragoza, Jorge Villarroya, ha destacado el orgullo y la resiliencia del tejido empresarial afirmando que Aragón no solo vende productos, sino que "exportamos la marca de una tierra competitiva y fiable".

"El talento de nuestras empresas es el motor de la exportación", añadió la consejera, Eva Valle.

Semana de la Internacionalización

Como ya es tradicional, previamente a la entrega de los premios, se celebrará en la sede de la Cámara de Zaragoza, entre el 14 y el 18 de septiembre, la Semana de la Internacionalización.

A lo largo de esa semana se celebrará un evento cada día protagonizado por una de las empresas premiadas.

En cada sesión se abordará un tema de interés relacionado con su actividad y/o con sus mercados internacionales de referencia.