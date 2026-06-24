El talento empresarial aragonés se reunirá en Madrid en la segunda edición de Aragon Executive Circle

Empresarios, directivos, fundadores y profesionales aragoneses se reunirán el próximo 30 de junio de 2026 en el Restaurante Kentya Madrid para celebrar la segunda edición de Aragon Executive Circle.

La iniciativa busca fortalecer una comunidad de confianza en Madrid, planteándose como un punto de encuentro entre personas que comparten origen, valores y una forma práctica de entender la colaboración.

La idea detrás de este encuentro es reunir a todo el talento aragonés que está tomando decisiones, liderando e impulsando proyectos y abriendo oportunidades fuera de la comunidad, de forma que puedan conversar y buscar sinergias de forma natural.

Inspirada en los encuentros impulsados por el Ayuntamiento de Zaragoza con embajadores de la ciudad, Aragon Executive Circle, celebró el año pasado su primera edición congregando a casi 40 asistentes. El resultado de aquella primera experiencia confirmó que hay una comunidad de profesionales aragoneses que valora encontrarse en un contexto cuidado y con asistentes de calidad.

I Encuentro de Aragoneses en Madrid. Grupo Aura.

“Madrid concentra una parte muy relevante del talento empresarial aragonés. Tenía sentido crear un espacio más cercano, más cuidado y más útil para que esas personas pudieran encontrarse, compartir lo que están viviendo y generar relaciones de confianza”, señalan portavoces de Zebra, impulsores del II Encuentro de Aragoneses en Madrid.

II Encuentro de Aragoneses en Madrid

Tras la primera convocatoria, el encuentro vuelve con la voluntad de consolidar un espacio cuidado y cercano. El objetivo es profundizar en las relaciones creadas, incorporar nuevos perfiles y seguir construyendo un espacio en el que la confianza sea la base de todo.

Desde Zebra indican que “la calidad de una comunidad no se mide por el tamaño de la convocatoria, sino por la calidad de las conversaciones que provoca”. Por ello mantienen ese formato más privado, ejecutivo y relacional que les caracterizó en la primera edición.

La convocatoria está dirigida a empresarios, CEOs, directivos, fundadores, emprendedores, profesionales senior y personas con capacidad de influencia empresarial aragoneses. El perfil de los asistentes combina trayectoria, responsabilidad, visión de negocio y voluntad de aportar al conjunto.

“Compartir origen no significa mirar atrás. Significa reconocer una base común desde la que construir relaciones más fuertes. Cuando se juntan personas con trayectoria, ambición y voluntad real de ayudarse, el vínculo deja de ser solo territorial y se convierte en una ventaja compartida”, añaden portavoces de Zebra.

La cita tendrá lugar el próximo 30 de junio en el Restaurante Kentya Madrid, perteneciente al Grupo Aura.

Una iniciativa impulsada por Zebra

Zebra impulsa Aragon Executive Circle como parte de las acciones que está desarrollando en Madrid tras la apertura de su sede en la capital y dentro de su proceso de expansión nacional. La compañía actúa como facilitador de la comunidad, habilitando un espacio en el que perfiles relevantes puedan conectar desde la confianza y desde una relación compartida con Aragón.

Zebra se define como una ingeniería para la transformación integral de compañías hacia la inteligencia artificial. Con un enfoque orientado a la mejora continua, su equipo de más de 20 profesionales combina ingeniería y tecnología para abordar retos complejos que exigen ir un paso más allá.