Integra y Embou presentan su alianza: una iniciativa para acelerar la digitalización de las pymes aragonesas

Integra Tecnología y Embou han hecho oficial esta mañana su nueva alianza, “Impulso Digital PYME Aragón”.

La presentación, que ha tenido lugar en las oficinas de Embou, ha estado capitaneada por Nuria Pamplona, especialista en Comunicación y Relaciones Institucionales de Cepyme Aragón; Etién Aldea, director de Negocio y Marketing de Embou y Félix Gil, CEO de Integra.

La iniciativa nace para facilitar el acceso de las pymes a la tecnología, la conectividad y el conocimiento, con un acompañamiento cercano y adaptado a las necesidades reales de cada organización.

"Detectamos un nicho de mercado en torno a la falta de madurez digital de las pymes aragonesas", ha señalado Aldea.

La alianza combina la capacidad de Embou como operador de telecomunicaciones, con la experiencia de Integra Tecnología como consultora especializada en transformación digital, tecnología y formación.

Así, nació esta sinergia con un mismo objetivo: "Conseguir un impulso digital real en Aragón, fundamentándolo en el emprendimiento y en las pymes".

Presentación de “Impulso Digital PYME Aragón”. Cedida.

Ambas compañías comparten una trayectoria de trabajo con pymes y un fuerte arraigo en Aragón.

Nuria Pamplona, en representación de Cepyme, ha explicado que las pequeñas y medianas empresas mantienen dificultades para incorporar el uso de herramientas digitales como la Inteligencia Artificial. Además, la mayoría "no invierte en Ciberseguridad".

"Las pymes necesitan integrar productos como el que hoy se está presentando aquí", ha afirmado Pamplona.

Las claves de la alianza

Hay cuatro palancas clave en esta estrategia. La primera, consiste en ofrecer conectividad a las empresas. A su vez, también es importante invertir en su ciberseguridad.

Por supuesto, la tecnología debe dejar de verse como una barrera, y empezar a usarse como una aliada. Por ello, la estrategia debe incluir el IoT y la inteligencia del dato.

Por último, la formación. Félix Gil ha querido hacer hincapié en esta última destacando que "para trabajar necesitamos formarnos y por ello la formación debe estar enfocada a todas las personas que trabajan, no solo a los jóvenes".

Parte del equipo de Integra y de Embou. Cedida.

Al final, han añadido una quinta clave, la sensibilización. "Es muy importante que se familiaricen con estas realidades, porque cuando conoces la herramienta es más fácil usarla", ha añadido Gil.

Encuentros y arraigo aragonés

Esta alianza ha empezado oficialmente hoy, y se va a llevar a cabo en estos próximos meses.

Y si algo tienen claro ambas empresas de cara al futuro, es que no quieren quedarse quietos. "Somos empresas pegadas al territorio y como tal queremos acercarnos al territorio", ha expresado Aldea.

Por esa razón, Embou e Integra Tecnología impulsarán una estrategia de aproximación al territorio con encuentros en Teruel, Huesca y Zaragoza, donde se abordarán casos reales de aplicación tecnológica en empresas.

Esta línea se completará con webinars centrados en casos de uso concretos para acercar la digitalización a las pymes de forma clara, útil y aplicable.

Con “Impulso Digital PYME Aragón”, Embou e Integra Tecnología refuerzan su compromiso con el desarrollo económico del territorio y con un modelo de colaboración que acerca tecnología, conocimiento y acompañamiento a las empresas aragonesas para ayudarlas a crecer en un entorno cada vez más exigente.