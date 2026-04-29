Los sindicatos celebran "la fiesta de los trabajadores" con el foco en las guerras, la vivienda y la libertad democrática

“Derechos, no trincheras, salarios, vivienda y democracia”. Bajo ese lema, los trabajadores saldrán a la calle el 1 de mayo en su “día festivo y de lucha” para reivindicar los derechos laborales de los aragoneses.

Los sindicatos UGT y CCOO han celebrado este miércoles su habitual rueda de prensa en la que presentan los mensajes en los que girará su manifestación del 1 de mayo.

Desmenuzando el lema de este año, uno de los ejes centrales rige el rechazo a las guerras y las trincheras físicas y sociales que se han levantado en torno a ellas. “La calidad democrática se está poniendo en riesgo y el auge de los extremismos nos hace sospechar que la libertad democrática está en peligro en países de Europa”, ha indicado José Juan Arcéiz, secretario general de CCOO.

De esta forma, ha reiterado el ‘no a la guerra’ a los conflictos y “genocidios” que están golpeando Ucrania, Palestina e Irán en este último tiempo.

Unos conflictos que “tienen una repercusión directa en la vida de las personas con la subida de los precios en productos básicos”. Unas guerras que, a juicio de los sindicatos, están dificultando negociaciones que estaban llevando a cabo como las subidas salariales.

En cuestión de salarios, Arcéiz ha incidido en que “a pesar de los esfuerzos” luego “los incrementos se los quedan los mismos”, señalando así a las grandes empresas.

Así, ha reivindicado que “para cuándo las mejoras de productividad se van a ver reflejadas en nuestras nóminas”.

Por todo ello, la lucha sindical también se va a seguir centrando en la reducción de jornada para conseguir las 37,5 horas semanales.

En esta misma línea de las condiciones laborales, Manuel Pina, secretario general de CCOO, ha puesto el foco en la siniestralidad laboral. Poniendo así como punto principal para tratar con el próximo Gobierno de Aragón, que está a punto de constituirse.

"No se están tomando las medidas necesarias, se necesita de más efectivos en la inspección de trabajo y las empresas lo deben ver como una inversión”, señalan. A lo que han añadido un llamamiento a los partidos políticos para apoyar la ley de prevención”.

Tan solo el año pasado en Aragón se dieron 35 accidentes laborales mortales y en el desarrollo del año 2026 ya se alcanzan números elevados con hasta nueve por el momento.

El drama de la vivienda y la apuesta por la regularización

El lema de este año incide además en uno de los problemas estructurales de la sociedad como el “drama de la vivienda”.

“El mercado de la vivienda tiene que volver a los derechos de los ciudadanos. Se necesita vivienda asequible para todas las personas, especialmente los más jóvenes que son los que más sufren”, ha destacado Pina.

Por ello, desde CCOO y UGT apuestan por una ley de vivienda “para seguir creciendo”.

En torno al crecimiento, los representantes sindicales han aplaudido la regularización de inmigrantes ya que supone “la puerta del crecimiento de Aragón”.

Por lo que han denunciado la “criminalización” por parte de “grupos políticos” de esta población. Ante este proceso en ciernes, ambos han abogado por un refuerzo de personal para “evitar el estrés” tanto a los inmigrantes como a los funcionarios.

Por todo ello, ambos sindicatos hacen un llamamiento a los trabajadores a que se unan a la movilización del 1 de mayo “para llenar” Zaragoza, Huesca, Teruel, Andorra y Tarazona.

Respecto a la manifestación en Zaragoza, este año sufrirá un cambio al no iniciarse desde la plaza San Miguel por las obras. Por lo que esperan a todo aquel que quiera unirse en la plaza Sas para iniciar el recorrido.