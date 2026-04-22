Ya es oficial: llega a Zaragoza el segundo congreso de IA de la International Women’s Forum de España

Los días 24 y 25 de abril de 2026, Zaragoza se convertirá en el epicentro del debate sobre inteligencia artificial y sistemas agénticos con la celebración del II Congreso IA IWF. El evento, organizado por la International Women’s Forum de España, tendrá lugar en el emblemático Patio de la Infanta.

Durante dos jornadas, el congreso reunirá a referentes nacionales e internacionales en IA, tecnología y liderazgo femenino, consolidando a IWF como un actor clave en el impulso del talento y la dirección estratégica en este ámbito.

El programa contará con ponentes de gran prestigio como Claudio Feijoo, autoridad intelectual en IA y Catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid; Mónica Villas, consultora especializada en IA y ética tecnológica; y Jorge Suárez González, emprendedor y divulgador tecnológico, entre otros.

A lo largo del congreso se abordarán temas de máxima actualidad: desde la evolución de la IA generativa y los sistemas agénticos hasta la ética y la gobernanza tecnológica. También se analizará su impacto en los consejos de administración, la carrera global entre China y EE. UU. o su relación con la computación cuántica.

El evento combinará contenido teórico y práctico mediante talleres, mesas redondas y espacios de networking, fomentando el intercambio de conocimiento y experiencias entre profesionales del sector.

Congreso con liderazgo corporativo

El Congreso contará con la presencia de un grupo excepcional de profesionales que representan la vanguardia del liderazgo corporativo y la innovación tecnológica en España. Muchas de ellas cuentan con trayectorias consolidadas en consejos de administración del IBEX 35 y en la alta dirección de multinacionales.

Su experiencia aporta una visión transversal que abarca desde la gestión de infraestructuras críticas hasta la transformación digital de sectores estratégicos. Esto garantiza un análisis sólido sobre los retos de la gobernanza, la sostenibilidad y la competitividad en un entorno global en constante cambio.

Más allá de su rol ejecutivo, estas mujeres lideran proyectos disruptivos en ámbitos como la oncología avanzada, la conservación de los océanos o el mecenazgo. Son voces influyentes con una mirada estratégica y comprometida.

Su participación aportará una visión experta, humana y orientada al impacto social, poniendo en valor el papel del talento femenino como motor clave para entender el futuro de la inteligencia artificial.

El congreso cuenta con el patrocinio de Amazon Web Services y la Fundación Ibercaja, y con la colaboración del grupo Henneo como media partner.