María Jesús Lorente, elegida presidenta de Zepyme por aclamación tras ser la única candidata presentada

La Comisión Electoral de Zepyme ha confirmado la validez del proceso de presentación de candidaturas a la presidencia.

Lo ha hecho tras revisar la documentación y comprobar que se ajusta a lo recogido en los estatutos de la organización, procedimiento que se enmarca en el proceso electoral abierto y en los principios de transparencia y participación interna.

Finalizado el plazo, la Comisión ha constatado que María Jesús Lorente Ozcáriz ha sido la única candidata que ha formalizado su candidatura. Por este motivo, será proclamada presidenta por aclamación, sin necesidad de votación.

La candidatura ha contado con el respaldo de Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME), entidad en la que Lorente ocupa el cargo de vicepresidenta segunda. Este apoyo refuerza su posición dentro del ámbito empresarial aragonés.

María Jesús Lorente asumió la presidencia de Zepyme en marzo de 2021.

En esta etapa, ha liderado la organización en un contexto marcado por importantes desafíos económicos y empresariales, defendiendo los intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos.

Además, ha contribuido a impulsar el papel de la organización como interlocutor clave ante las administraciones y los agentes sociales.

Con este proceso, Zepyme pone de manifiesto su compromiso con un modelo de gobernanza basado en la transparencia, la seguridad jurídica y el respeto a los procedimientos internos, garantizando en todo momento el cumplimiento de lo establecido en sus normas estatutarias.

La elección por aclamación de María Jesús Lorente supone, además, un respaldo a la labor desempeñada al frente de la organización desde 2021 y una muestra de confianza en la continuidad de un proyecto centrado en la representación, defensa y fortalecimiento del tejido empresarial.