David Blázquez (AWS): "Era una cuestión de justicia que Teruel tuviera un centro de datos y nos alegra haberlo revertido"

Aragón se ha consolidado como uno de los grandes polos tecnológicos del sur de Europa tras el anuncio de Amazon Web Services (AWS) de ampliar su inversión en la comunidad hasta los 33.700 millones de euros durante la próxima década.

Un movimiento que no solo refuerza el papel estratégico de la región en el desarrollo de infraestructuras digitales, sino que también la sitúa en el epicentro del despliegue de la inteligencia artificial y los servicios en la nube en España.

En este contexto, la comunidad afronta una transformación económica y social marcada por la llegada de nuevos centros de datos, proyectos industriales asociados y una creciente demanda de talento.

Desde la vertebración territorial, con la primera infraestructura en Teruel- hasta el debate sobre recursos energéticos, formación o impacto ambiental, la apuesta de AWS abre una nueva etapa para Aragón, como explica David Blázquez, responsable de Relaciones Institucionales en España y Portugal.

P.- Amazon Web Services ha sido uno de los protagonistas en ‘The Wave’ tras anunciarse la ampliación de su inversión en Aragón hasta los 33.700 millones de euros en la próxima década. ¿Es una señal del papel que ya está jugando la inteligencia artificial y que va a jugar en los próximos años aquí en Aragón?

R.- El protagonista es Aragón y sus empresas y la gente que está ahora estudiando una FP, una ingeniería o cualquier otra cosa. Son protagonistas ellos, más que nosotros. Porque alguien que hace unos años habría empezado una FP, sin mucha esperanza de encontrar trabajo después, ahora lo hace de otra manera. Va a tener un sueldo y va a tener la posibilidad de quedarse o venir a Zaragoza porque aquí hay posibilidades, futuro y prosperidad.

Nuestra necesidad de agua será, más o menos, el 0,01% del caudal del río Ebro a su paso por Zaragoza

P.- ¿Cómo surge la idea de un centro de datos en la provincia de Teruel? El presidente Azcón estaba empeñado en tener uno allí.

R.- No sé si ese empeño es anterior o posterior al mío, pero, desde luego, el de la compañía, sí. Si es viable y posible, ¿por qué no hacerlo? Amazon y una de las cuestiones que nos apremian siempre es que nuestro impacto sea perceptible en el territorio.

Era casi una cuestión de justicia que un sector que puede operar desde sitios muy diferentes lo hiciera desde la provincia de Teruel. Era una mancha en el expediente del sector y nos alegra haber podido revertirlo y que la prosperidad llegue también a Teruel, como ha llegado con el aeropuerto, y otros sectores que operan ya desde allí.

P.- El siguiente paso que va a dar AWS es la fábrica de servidores. ¿La ubicación está elegida?

R.- El lugar no lo puedo confirmar, de momento. El proyecto está muy avanzado y de momento no estamos dando esa información

P.- ¿El lugar que tienen en mente es más rural o se quedaría en el entorno de Zaragoza? Porque una fábrica de este tipo puede ser un gran revulsivo para alguna zona más afectada por la despoblación. Se podría incluso comparar con la fábrica de Stellantis en Figueruelas.

R.- Totalmente. Se situará en un lugar en el que sea técnicamente posible y en el que la actividad que allí se desarrolle se pueda hacer. Eso es, evidentemente, la primera cuestión y en eso estamos.

Aragón va a tener que, probablemente, importar también talento de fuera

P.- ¿Existe en Aragón suficiente personal formado para absorber esta demanda?

R.- Lo que va a haber es muchas oportunidades y al final las oportunidades generan disponibilidad. Estamos trabajando en formación en FP y en la Universidad. Tenemos acuerdos con la Universidad de Zaragoza y con el INAEM, y estamos trabajando en muchos proyectos de ‘reskilling’, es decir, de reconversión de talento tanto industrial y tecnológico de otros sectores al de los centros de datos.

Aragón va a tener que, probablemente, importar también talento de fuera. Hay que combinar la formación desde Aragón y también ser conscientes de que un gran capital es siempre un polo de atracción de otros lugares. Eso es también una buena noticia.

P.- En este congreso ‘The Wave’, José María Álvarez-Pallete ponía el foco en el consumo de agua y energía. ¿Estamos preparados para atender esa demanda sin condicionar otras industrias?

R.- Amazon Web Services nunca elige un lugar al azar, y no lo elige antes de cerciorarse muy bien de que su impacto a todos los niveles vaya a ser el menor desde el punto de vista medioambiental. Pude ver la charla y después hablar con él para trasladarle algunos números más aterrizados sobre la necesidad de agua, y me lo agradeció. Como dice la CHE, la necesidad hídrica de los centros de datos resulta insignificante dentro del contexto del consumo industrial en Aragón.

Nuestra necesidad de agua será, más o menos, el 0,01% del caudal del río Ebro a su paso por Zaragoza. Eso es una hora dentro de todas las horas del año, que son 8.760. Es un impacto mínimo. Además, el uso de agua en la refrigeración lo que permite es reducir muchísimo la necesidad de energía. En ocasiones es un tópico fácil, pero no es real.

P.- ¿A más agua, menos consumo de energía, y viceversa?

R.- Correcto. Un centro de datos es un lugar en el que, por decirlo de forma sencilla, hay muchos ordenadores operando a la vez. Para refrigerarlo hay diferentes tecnologías que, dependiendo del lugar, son más o menos eficientes.

No necesitar agua no significa que la tecnología sea más eficiente. A lo mejor aumenta más el consumo de energía o los otros recursos que necesitas para enfriarlo consumen más agua en origen. Varios agricultores me han dicho que, si el territorio que ocupamos fuese maíz, consumiría más del doble de agua.

P.- Siguen esperando por los concursos de acceso a la red de transporte de energía.

R.- Ahora hay una buena noticia con el Real Decreto que se aprobó hace un par de semanas. Dota al Gobierno de los instrumentos para poder ordenar el acceso a la red en función de la madurez de los proyectos.

Para nosotros es una buena noticia porque creemos que somos uno de los proyectos más maduros, con más compromiso y con más clientes esperando para usar nuestros servicios. Lo que necesitamos ahora es que esas medidas se activen lo antes posible.

P.- ¿Se plantean o han llevado a cabo algún plan para dotar de vivienda para trabajadores en alguno de los pueblos donde se han ubicado?

R.- Estamos trabajando en todos los aspectos y hablando con las administraciones, viendo los números de personas que vendrían a trabajar. Igual que operar y procesar la energía desde aquí es más eficiente, queremos que todas las personas que trabajen en la cadena de valor, construcción y operación sean fundamentalmente aragoneses. Es una gran oportunidad regional y hay cuestiones que deben hablarse a todos los niveles.

P.- Son 33.700 millones, pero sabe que los periodistas siempre vamos a más. ¿Es esta la última gran inversión de AWS en España y Portugal, o podemos esperar más expansiones en el futuro cercano?

R.- Es como el ‘síndrome Real Madrid’, que gana una Copa de Europa y ya piensa en la siguiente. Para nosotros lo importante ahora es aterrizar lo que ya hemos anunciado. Ya es mucha prosperidad. Trabajamos con más de 70 empresas locales. Estamos orgullosos de ser una realidad en Aragón y debemos aterrizar la mirada sobre los centros de datos al presente y no tanto al futuro. Hay mucho que contar y estamos muy felices de ser protagonistas de lo que ya sucede.

P.- ¿La tensión internacional y la brecha entre los gobiernos de Estados Unidos y España puede condicionar alguno de vuestros planes?

R.- Para nosotros, el centro son nuestros clientes, desde empresas muy grandes del sector de la banca y la automoción, pero también más de 10.000 pymes. Lo importante es que ellos puedan disponer de la mejor tecnología, de la forma más rápida y al mejor precio. Lo estamos pudiendo hacer desde España, y eso es una gran noticia, se mire desde el punto de vista que se mire.