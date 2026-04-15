La empresa aragonesa saca músculo ante Amazon y Microsoft: "No hace falta irse fuera para ver grandes ideas"

En ‘The Wave’, el congreso tecnológico que estos días transforma Zaragoza en un hervidero de ideas, los focos apuntan a los gigantes globales: Amazon Web Services, Microsoft… Pero mientras ellos despliegan su poder, desde Aragón también se están levantando proyectos que no tienen nada que envidiarles.

Y es que la revolución tecnológica no se escribe solo desde Silicon Valley, sino que también nacen ideas que conquistan mercados desde Aragón. Empresas locales de software y startups buscan un hueco exhibiendo innovación, desarrollando soluciones punteras y demostrando que la ola tecnológica también se genera muy cerca de casa.

Con 600 personas en Zaragoza, NTT Data ha hablado este martes de uno de sus proyectos emblemáticos, como la representación virtual del pabellón de Naciones Unidas en la Exposición Universal de Osaka. Con participación de oficinas de todo el mundo, desde la capital aragonesa se lideró el desarrollo.

“Naciones Unidas quería dar la oportunidad de que todo el mundo pudiera visitar su stand en Osaka desde cualquier parte del mundo. Replicamos a nivel virtual todo lo que pasaba físicamente en Osaka, e incluso al revés, porque se desarrollaron aspectos virtuales que los llevó a su espacio físico”, explica la directora de la oficina en Zaragoza, María Jesús Cáncer.

Con ello, NTT Data quieren demostrar que desde Aragón también se pueden realizar proyectos “muy punteros e innovadores”, que llegan a cualquier parte del mundo.

Perro-robot de NTT Data en 'The Wave' E. E.

“No hace falta irse a otras ciudades para ver grandes proyectos. Nosotros estamos realizando ideas muy punteras para todo el mundo, lo que permite también a los profesiones aragoneses vivir en su casa y, a la vez, tener un proyecto de desarrollo de carrera muy relevante”, subraya María Jesús Cáncer.

En Zaragoza nació en 2014 Deusens, una de las pioneras en proyectos de realidad virtual y aumentada, a lo que ahora se une la inteligencia artificial para adentrar al público en una nueva dimensión. Ya tienen sedes en Barcelona, Madrid, Valencia y Milán.

Entre otros proyectos, hasta ‘The Wave’ han traído una recreación de las fachadas de la Seo para disfrutar de todo su esplendor como si estuvieras en la misma plaza del Pilar, mientras desarrollan también un proyecto de formación para Aena o experiencias en el Monasterio de San Juan de la Peña. También participaron en el décimo aniversario de EL ESPAÑOL con un avatar diseñado especialmente para la ocasión.

Gafas de realidad virtual de Deusens E. E.

“Siempre se dice que no se es profeta en tu tierra, pero nosotros sí hemos decidido quedarnos aquí en Zaragoza. Los comienzos fueron duros, porque las grandes marcas tienen más presupuesto para destinar a innovación, pero, una vez que ya estamos establecidos y trabajamos a nivel nacional e internacional, seguir vinculados aquí es maravilloso”, destaca Álvaro Antoñanzas, cofundador y COO de Deusens.

El centro tecnológico CIRCE también ha optado por sacar la IA de su laboratorio y presentar sus novedades en ‘The Wave’, con ponencias, una mesa redonda sobre IA industrial y un stand interactivo de ciberseguridad ambientado en ‘Stranger Things’.

Desde este centro se afanan en llevar la inteligencia artificial en un producto concreto y aplicado a los ciudadanos. En plena transición al vehículo eléctrico, uno de sus proyectos explora cómo la IA puede anticiparse a la degradación de las baterías e integrar mejoras en el propio proceso de carga.

Stand de CIRCE inspirado en Stranger Thinghs E. E.

“Es muy difícil seguir el ritmo de la evolución tecnológica en inteligencia artificial. Nosotros estamos enfocados en especializarnos en estas tecnologías y aplicarlas al mundo real, que es lo que las empresas aragonesas necesitan”, resalta Eduardo Cembrano, director de Industria y Energía de CIRCE.

Hace 37 años nació Gotor Comunicaciones enfocada a la consultoría e ingeniería de telecomunicaciones. Ahora, con la mirada puesta en sectores como el sociosanitario, quieren poner la tecnología al servicio de las personas.

“A través de sistemas de inteligencia artificial ayudamos a que el personal de los centros residenciales puedan poner mayor foco en el paciente, teniendo automatizados toda la operativa de registro de datos y de información”, detalla José María Alzaga, director general de Gotor Comunicaciones.

Pero esta compañía, con un equipo de 75 personas en Zaragoza y oficinas en Madrid, Burgos y Canarias, también se ha adentrado en el mundo de los centros de datos desde hace cuatro años, convirtiéndose en uno de los partners estratégicos de Amazon Web Services en España.

Estos son algunos ejemplos de los proyectos que desde Aragón emergen hacia el resto de España, demostrando que, más allá de los gigantes como Amazon o Microsoft, el ecosistema empresarial aragonés tiene mucho que decir en esta revolución tecnológica.