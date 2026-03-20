¿De dónde sacará Vantage los 5.000 metros cúbicos de agua que necesita para sus centros de datos en Villanueva de Gállego?

Cada anuncio de centros de datos reaviva el debate sobre el consumo de agua de este tipo de instalaciones. Mientras las compañías tecnológicas defienden que implementan sistemas cada vez más eficientes y sostenibles, vecinos y organizaciones medioambientales advierten del impacto que estas infraestructuras pueden tener en zonas donde el recurso hídrico es limitado.

En Aragón, una región que sufre periódicamente sequías y restricciones, la llegada de estas infraestructuras tecnológicas vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre desarrollo digital y gestión responsable del agua.

Una de las empresas que sigue dando pasos para su tramitación y recibir el visto bueno es la norteamericana Vantage Data Centers, que va a instalar un centro de datos en Villanueva de Gállego, donde ya se ubica uno de los campus de Amazon Web Services.

Según la documentación inicial presentada al Inaga, los centros de datos de Vantage únicamente requerirán de 5.000 metros cúbicos al año, ya que se limitará al uso humano de las 500 personas que conformarán la plantilla. La empresa lo define como un volumen "bajo".

La compañía presume de un sistema que utilizará métodos de refrigeración en circuito cerrado, reutilización del calor y diseños energéticamente eficientes en lugar de los tradicionales sistemas evaporativos.

Para dotar de agua potable, se conectará a la red municipal, agua suministrada por Acuaes al Ayuntamiento de Villanueva de Gállego y distribuida desde sus instalaciones centralizadas en el casco urbano.

Esta infraestructura garantiza el abastecimiento a los núcleos residenciales, industriales y educativos del término municipal, incluida la USJ y el Polígono San Miguel. La red se compone de conducciones principales y ramales secundarios que permiten la extensión del servicio a nuevas áreas urbanizadas.

En caso de requerirse mayores volúmenes de agua de proceso, el agua bruta podría ser captada del subsuelo bajo las zonas orientales (huerto tradicional), y/o del río Gállego.

Otros centros de datos también apuestan por una tecnología similar. Microsoft prevé un sistema ‘zero water’ en el que necesitará durante el primer año 27.717 metros cúbicos de agua para llenar el circuito. Desde entonces, solo precisará de 3.975 metros cúbicos anuales entre las tres ubicaciones, el equivalente a 83 hogares.

Precisamente, sus vecinos de Amazon Web Services estiman un mayor uso de agua, hasta 755.000 metros cúbicos al año, principalmente para la refrigeración de los equipos.

El centro de datos de Vantage ocupará un terreno de unas 48 hectáreas junto a la autovía A-23, al sur del municipio, enfrente del polígono San Miguel y en las proximidades de la Universidad San Jorge.

Una vez que se lleve a cabo la urbanización, se procederá a la construcción de la subestación y del primero de los ocho edificios de datos en los que se dividirá el campus.

Durante el resto de fases se construirán el resto de los edificios de los centros de datos, con el objetivo de que esté plenamente en funcionamiento en una década.