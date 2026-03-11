Ya es oficial: deducciones de hasta 4.800 euros en la declaración de la renta si vives de alquiler en esta situación

La declaración de la renta es un trámite anual con la Agencia Tributaria para regularizar los ingresos y retenciones obtenidos durante el año anterior, resultando en un pago o devolución.

Para la campaña de la Renta 2025 (ejercicio 2025), el plazo empezará el próximo 8 de abril, a la vuelta de Semana Santa.

A la hora de ponerse en orden con hacienda, existen muchas deducciones que nos pueden ayudar a que al final no nos salga "a pagar". En Aragón se contabilizan hasta 22 tipos de deducciones para diferentes sectores de la población y diversas materias.

Las deducciones giran en torno a cuatro grandes bloques: familia, vivienda, educación y lucha contra la despoblación.

Dentro del ámbito familiar hay ventajas por nacimiento o adopción de hijos, familias numerosas o monoparentales y situaciones de discapacidad o dependencia, así como por tener a cargo personas mayores, lo que permite adaptar la cuota al esfuerzo económico de cada hogar.

En vivienda destacan las deducciones por alquiler de la vivienda habitual para jóvenes y otros colectivos con límites de renta, además de incentivos para comprar o rehabilitar vivienda en pequeños municipios.

A ellas se suman las deducciones por gastos educativos, como libros, material, clases de refuerzo o idiomas, y otras ligadas a objetivos de política económica y territorial: vivir en municipios muy despoblados, hacer donativos con fines sociales o ecológicos e invertir en empresas o proyectos de emprendimiento en Aragón.

Deducción por arrendamiento de vivienda habitual

La comunidad autónoma de Aragón contempla en el IRPF una deducción dirigida a contribuyentes que han tenido que entregar su vivienda al banco mediante una dación en pago, pero continúan viviendo en ella como inquilinos.

Esta medida busca aliviar la carga económica de quienes perdieron su casa para saldar una deuda hipotecaria.

En concreto, la normativa autonómica permite deducir el 10% de las cantidades pagadas durante el año por el alquiler de la vivienda habitual, siempre que dicho arrendamiento esté vinculado a una operación de dación en pago.

La base máxima sobre la que se aplica la deducción es de 4.800 euros anuales, lo que significa que el ahorro fiscal puede alcanzar hasta 480 euros al año.

Para poder beneficiarse de esta ventaja fiscal deben cumplirse varios requisitos.