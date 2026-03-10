EL ESPAÑOL se une al Club Empresa Líder de Cámara Zaragoza y refuerza su compromiso con Aragón

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN se incorpora al Club Empresa Líder, la plataforma de liderazgo y networking que aglutina a más de 80 compañías y a medio centenar de sociedades participadas. Así lo han ratificado Susana Cano, responsable de relaciones institucionales y directora comercial de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, y Jorge Villarroya, presidente de Cámara Zaragoza.

Este diario digital independiente fundado en 2015 por Pedro J. Ramírez tiene como misión contribuir al desarrollo y el progreso de una sociedad más libre mediante la publicación de información veraz, rigurosa y relevante para sus ciudadanos.

Su visión, la de ser el diario en lengua castellana más universal y relevante. En el año 2024, hizo una fuerte apuesta en Aragón, inaugurando una redacción-delegación en Zaragoza, con el objetivo de cubrir la actualidad política, económica y social de la comunidad aragonesa.

El Club Cámara cuenta con otras modalidades. El Club Red, que facilita la generación de negocio para cualquier pyme, micropyme o autónomo. El Club Fórum, orientado a empresas que quieran acceder a servicios especializados en función de sus intereses, que ya cuenta con alrededor de 240 miembros.

Así, el Club Fórum Internacional se dirige a compañías orientadas a los mercados exteriores, Fórum Marca a aquellas que ponen el foco en el marketing, y Fórum Personas a las comprometidas con el desarrollo de las personas. Además, Club Fórum Plus aglutina a empresas con intereses en los tres ámbitos y cuenta con más de 60 socios.