La empresa aragonesa 'La Mafia se sienta a la mesa' garantiza su expansión a pesar del mazazo de su cambio de nombre

La cadena aragonesa de restaurantes ‘La Mafia se sienta a la mesa’ sufrió este jueves un duro golpe. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) anuló la marca tras una demanda de la Embajada de Italia en España. El país transalpino pedía que los restaurantes cambiaran su nombre al considerarlo contrario "al orden público" y "a las buenas costumbres".

Ahora, la OEPM ofrece a la empresa un mes para recurrir la resolución, que todavía no es firme, y desde la marca afirman que interpondrán este recurso de alzada, principalmente con el objetivo de obtener una explicación. No obstante, rechazan acudir a la vía judicial, pues quieren alejarse de la polémica y centrarse en sus locales, carta y plan estratégico.

Javier Floristán, fundador y CEO del Grupo LMSSLM, reconoce la sorpresa y la decepción ante la resolución conocida este jueves e insiste en recordar sus inicios, hace 25 años, para justificar su denominación.

La Mafia se sienta a la mesa, que en el presente cuenta con casi 100 restaurantes entre propios y franquicias, nació en el año 2000, cuando Javier Floristán, apasionado de la gastronomía italiana y de 'El Padrino', estaba en la 'mili'.

Entonces, junto con un compañero, se topó con el libro de recetas 'La Mafia se sienta a la mesa', escrito por los periodistas Jacques Kermoal y Martine Bartolomei. La obra fue una gran inspiración para él hasta el punto de ser el nombre de su restaurante, que nunca pensó que fuera a tener tanto éxito.

El libro de gastronomía italiana que inspiró la denominación de la cadena.

“Si lees las sentencias y publicaciones, da la sensación de que hemos ido a buscar ese nombre con una intencionalidad y nada más lejos de la realidad. En ningún caso queremos hacer apología de esas ideas, no queremos ninguna connotación negativa, más bien al revés, es alzar un libro y una saga que nos encanta. Por supuesto, nos alejamos de la banalización”, explican desde la empresa a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

En este aspecto, confirman que han intentado ponerse en contacto con el embajador italiano en dos ocasiones años atrás para trasladarle sus explicaciones y abrir un diálogo, pero este les ha negado el encuentro. Incluso, consideran que tiene “una cruzada especial” con ellos.

Otra de las razones por las que la marca aragonesa no comprende la resolución contra ellos es la existencia de videojuegos, grupos musicales, películas o negocios con este nombre y ligados al grupo criminal. “¿Y molestamos nosotros? ¿Qué hemos hecho mal para que nos ataquen de esta forma tan brutal? No lo terminamos de entender”, expone el CEO.

Además, Javier Floristán y la directora general del grupo, Loli Requelme, destacan la falta de coherencia y se preguntan qué ha cambiado para que les hagan modificar su nombre 25 años después.

“La OEPM nos ha mantenido la patente durante 25 años. Ahora, porque el embajador, en representación de la Embajada de Italia, dice que no vale, han decidido que no vale. Hace dos años, incluso después de que el Tribunal General de la Unión Europea desestimara la marca en Europa, esta misma oficina nos la renovó y la volvimos a pagar. ¿Quién tiene la influencia para hacernos esto ahora?”, declaran sorprendidos.

Igualmente, el fundador confiesa que si se lo hubieran negado desde el principio, lo hubieran entendido, pero no después de tanto tiempo con todo lo que implica anular una marca con un centenar de localizaciones.

Si definitivamente tienen que cambiar el nombre ya anticipan que "el coste será muy elevado". Son 100 locales a los que se les deberá modificar la fachada, la uniformidad, la vajilla, etc.

Misma esencia

No obstante, lo que sí que tienen claro es que la esencia no cambiará y que los restaurantes seguirán funcionando igual con la misma oferta. “Una palabra no va a cambiar nuestros 25 años de historia”, recalcan desde la empresa. “Nuestra esencia no es un nombre genérico. Es muchísimo más. Es una experiencia, es una gastronomía, es una decoración”, reiteran Floristán y Requelme.

El valor de la marca no se pierde y tampoco afecta a la expansión de La Mafia se sienta a la mesa. Para este año habían anunciado 30 nuevas aperturas y confirman que el plan sigue adelante.

“Tenemos proyectos que están en curso y continúan en curso. Hemos sido totalmente transparentes y les hemos informado desde el primer momento”, prometen.

Y es que, a pesar de la sorpresa de la resolución, al grupo no le pilla de nuevas, pues la reivindicación se arrastra desde hace años y es la tercera vez que se ven envueltos en este asunto. De hecho, Italia logró la nulidad de la marca en Europa en 2018 tras una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea.

En consecuencia, llevan año y medio estudiando el tema y sus soluciones. “Estamos en un proceso de reflexión estratégica, valorando todas las opciones. Barajamos tres alternativas y una de esas es el cambio de nombre”, sostienen.

Antes de tomar decisiones, estas próximas semanas se reunirán con sus socios y franquiciados, quienes les han mostrado su respaldo, para conocer su opinión, ya que la consideran “muy importante”. Lo mismo en el caso del nombre, para el que ya han valorado muchas opciones. aunque ninguna definida.

De cualquier modo, pronto se conocerá más del futuro y del camino de la empresa aragonesa. Y si es necesario, su nueva denominación.

Por último, cabe destacar que EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha tratado de contactar con la Embajada italiana en España, pero no ha recibido respuesta hasta el momento.