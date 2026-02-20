Gregorio Solanas, alumno del programa 'Adaptación Digital': "He pasado de pedir ayuda a mi hija a enseñarle yo a ella"
Se trata de un programa gratuito que sirve para adquirir habilidades digitales.
Cuenta con 40 cursos online y un acompañamiento personalizado desarrollado por el Instituto Aragonés de Empleo.
La inteligencia artificial avanza con la fuerza de un tsunami tecnológico. Cada día, transforma la manera en que trabajamos, nos comunicamos y gestionamos nuestra vida cotidiana.
En este contexto, contar con habilidades digitales ya no es una opción, sino una necesidad para poder "surfear" esa ola sin quedarse atrás. Sin embargo, no todas las personas disponen de los mismos conocimientos y habilidades tecnológicas para adaptarse con rapidez.
Precisamente para dar respuesta a esta realidad nace Adaptación Digital, un programa de formación gratuita del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) que ofrece 40 cursos diseñados para que cualquier persona pueda adquirir competencias digitales.
Los cursos pueden realizarse online, aunque también existe la posibilidad de cursar algunos de ellos de forma presencial. Además, el programa dispone de un número de teléfono operativo para resolver cualquier tipo de duda.
Este programa que ha sido desarrollado por el INAEM, está financiado por el Gobierno de Aragón a través del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, hemos hablado con Gregorio Solanas. Ha realizado el curso 'Chat GPT: Haz de la Inteligencia Artificial tu mejor aliado' quien señala que esta formación ha sido "fundamental" para su día a día.
Pregunta.- ¿Por qué tomaste la decisión de realizar este curso?
Respuesta - Yo veía a mi hija, que tiene 24 años, pegada al ordenador y haciendo cosas que parecían de magia. Me sentía un poco fuera de juego. Entonces pensé: "O me subo al carro ahora o me quedo en la prehistoria". Quería demostrarme a mí mismo, y de paso a mi hija, que yo también puedo manejar estas herramientas modernas y no tener que depender de ella para todo.
P.- ¿Es necesario tener conocimientos previos para participar?
R.- Para nada. Yo iba con un miedo... pensaba que esto de la inteligencia artificial era para ingenieros de la NASA. Pero qué va, te lo explican tan mascado y tan sencillo que, aunque no seas un hacha con la informática, lo pillas rápido. Solo hace falta saber encender el ordenador y, por supuesto, tener curiosidad.
P.- Desde su experiencia, ¿por qué son importantes este tipo de formaciones?
R.- Porque el mundo ya no funciona como antes. Ahora parece que si no sabes qué es un 'chat' o cómo buscar en internet, te cierran las puertas. Estas formaciones nos dan autonomía. No quiero ser el típico jubilado que se queda mirando las obras, ¡quiero entender cómo funciona el futuro!
P.- Desde INAEM ofrecen la posibilidad de realizar los cursos online y también de manera presencial. En su caso, ¿cómo ha sido hacer los cursos online?
R.- Yo lo hice online y todo muy cómodo. Al principio me costó un poco aclararme con la plataforma, pero una vez entras, es como seguir un camino. Lo mejor es que no tienes que ir corriendo a ningún sitio; me ponía en el despacho de mi hija cuando ella no estaba y a mi ritmo.
P.- En los cursos enseñan diferentes herramientas digitales, ¿cuál le ha parecido más útil?
R.- Sin duda el propio ChatGPT. Me parece increíble que le escribas como si estuvieras hablando con un vecino y el bicho te conteste con tanta lógica. Lo mismo le pides que te explique una ley rara que te dé ideas para cocinar lo que tienes en la nevera. Es la herramienta más útil que he visto en años.
P.- Durante el proceso de aprendizaje hay un acompañamiento y soporte telefónico. ¿Qué papel ha jugado este apoyo?
R.- ¡Fundamental! Hubo un día que se me bloqueó la clave y no sabía por dónde salir. En ese momento, llamé al teléfono de apoyo y me atendieron de maravilla. Me explicaron las cosas con paciencia, sin prisas. Saber que hay alguien al otro lado si te lías con el ordenador te da la vida.
P.- Una vez obtenida la titulación, ¿qué habilidades digitales ha obtenido?
R.- Ahora sé qué es eso de la IA, cómo 'hablarle' para que me haga caso y cómo usarla para que no me den gato por liebre en internet. He ganado una soltura que antes no tenía, ya no me da pánico tocar una tecla y que explote algo.
P.- ¿Cómo ha aprovechado los conocimientos adquiridos para aplicarlos en tu vida diaria?
R.- El otro día, por ejemplo, dejé a mi hija con la boca abierta. Le pedí a ChatGPT que me ayudara a redactar una reclamación para un seguro que me estaba mareando, y me sacó un texto que parecía escrito por un abogado.
También lo uso para que me resuma noticias o para que me busque rutas para pasear que no tengan muchas cuestas. Todo esto me ahorra un tiempo que no veas.
P.- Si tuviera que definir tu experiencia en una frase, ¿cuál sería?
R.- He pasado de pedirle ayuda a mi hija para todo, a enseñarle yo a ella lo que puede hacer la inteligencia artificial.
P.- Por último, un mensaje que quiera transmitir a aquellas personas que estén dudando el realizar uno de estos cursos para adentrarse en el mundo digital.
R.- Que no hagan el tonto y que se apunten. Que la edad es solo un número y que aprender esto te hace sentirte joven otra vez. No tengáis miedo, que nadie nace enseñado y los de 'Adaptación Digital' lo hacen muy fácil. ¡Animaos, que luego da mucho gusto fardar de diploma!