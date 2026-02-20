La china Leapmotor avanza su expansión en Aragón: dará una nueva vida a unas naves en Mallén para ensamblar baterías

La automovilística china Leapmotor sigue dando pasos para instalar en Aragón uno de sus centros neurálgicos en Europa. La compañía, que prevé comenzar a producir vehículos eléctricos en Figueruelas a lo largo de este año, va a levantar en Mallén una planta de ensamblaje de baterías para sus propios coches, dando un paso más en su expansión en la Comunidad.

Hace apenas dos meses, la propia Leapmotor confirmaba que no solo iba a producir en Zaragoza el modelo B10 desde este mismo 2026, con una previsión de iniciar con 40.000 vehículos al año, sino que también iba a fabricar otros tres modelos a partir del año que viene, el B05, el A10 y el A05.

Los responsables de la compañía lo anunciaban durante una visita a la localidad de Borja, en donde se va a fabricar el chasis del B10, gracias a un acuerdo entre entre Fagor Ederlan y Duoli Technology. Está previsto que se creen unos 170 empleos y que comiencen a suministrar los chasis a partir de agosto.

En Borja, la producción de los chasis se ubicará en las antiguas naves de Fagor, cerradas desde 2019, y que tendrán una nueva vida relacionada con la automoción.

Una línea de trabajo que va a continuar en Mallén, a menos de 30 kilómetros de Figueruelas, en donde van a rehabilitar unas antiguas naves de la cadena de supermercado Dia, de 18.000 metros cuadrados, y cerradas desde 2017. La inversión podría rondar los 20 millones de euros, si bien una parte irá a cargo de ayudas europeas.

De esta forma, la compañía podrá acelerar los plazos para su instalación en la provincia de Zaragoza y comenzar a producir lo antes posible, ya que pretende empezar a trabajar en Mallén en mayo o junio.

Para ello, el Ayuntamiento acaba de concederles la licencia ambiental y la de actividad para adaptar las naves ya existentes a una planta de ensamblaje de baterías. Los arquitectos de IDOM serán los encargados de llevar a cabo la remodelación de esta planta, que Leapmotor va a alquilar.

Está previsto que en esta planta trabajen entre 80 y 100 personas, y que se instalen al menos dos líneas de producción. En principio, serán trabajadores formados por la propia Stellantis los que, posteriormente, se desplazarán a Mallén.

Esta nave está ubicada prácticamente a los pies de la autovía A-68, que conecta todo el valle del Ebro hasta Zaragoza, lo que facilita todo el transporte de mercancías entre Mallén y Figueruelas.