Los cazadores se ganan casi 130.000 euros con jabalíes para evitar la peste porcina: "Estamos cazando todos los días"

Los casos de peste porcina detectados en Cataluña han elevado la importancia de los cazadores para controlar la población de jabalíes. Estos animales son uno de los principales transmisores de una enfermedad que, en caso de entrar en explotaciones, podría provocar verdaderos daños a la venta de porcino a nivel nacional e internacional.

Ante ello, el Gobierno de Aragón recurrió a estos profesionales para intensificar la caza de jabalíes y reducir cualquier riesgo de contagio, llegando a ofrecer 30 euros por cada animal y 25 a los centros de recogida.

Esta medida se puso en marcha a finales de noviembre y, desde entonces, 6.182 animales han sido abatidos y trasladados a centros especializados. Ello se ha traducido en que se bonificarán cerca de 129.000 euros tanto a cotos como a las empresas de los centros de recogida.

Además, para seguir controlando la población de jabalí, el Gobierno de Aragón ha ampliado el periodo hábil de la caza del jabalí en las modalidades de batida y al salto hasta el 29 de marzo de 2026, un mes después de la fecha prevista inicialmente.

En la propia orden, publicada este lunes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se reconoce que la reducción de población de jabalí es “una de las actuaciones preventivas clave” para mitigar el riesgo de la peste porcina africana en Europa.

Desde la Federación Aragonesa de Caza tratan de hacer todo lo posible para ayudar a mitigar los riesgos de esta sobrepoblación de jabalíes, que en Aragón se estima que podría superar los 150.000.

“Estamos cazando como lo hacíamos, con un poco más de empeño ahora, pero esta es la época clave de caza. Hay gente cazando todos los días, y prácticamente todos los fines de semana se caza en todos los pueblos de Aragón”, expone Ángel Nuño, presidente de la Federación Aragonesa de Caza.

En concreto, se calcula que se puede llegar a cazar en torno al millar de animales cada semana, lo que haría unos 10.000 desde que se puso en marcha el pago de 30 euros por ejemplar entregado, teniendo en cuenta que una importante mayoría se destina al autoconsumo o se dejan en el monte.

“El Gobierno solo paga a los que se trazabilizan a través de una empresa cárnica que da fe de que los jabalíes han sido abatidos. Se matan dos o tres veces más de los que se comercializan”, detalla Nuño.

Desde que se puso en marcha esta medida, en diciembre de 2025 fueron abatidos y trasladados a centros especializados 3.386 jabalíes y en enero de 2026 otros 2.796, ya que las continuas lluvias, nevadas y tormentas han reducido ligeramente las cazas. Se estima que unos 20.000 cazadores salen cada día a algún punto del territorio aragonés.

Los últimos focos detectados de peste porcina africana en Cataluña han vuelto a encender todas las alarmas en el campo aragonés. Pese a ubicarse un poco más alejados de Aragón, el miedo a que esta enfermedad pueda llegar a la Comunidad y la incertidumbre sobre su origen han obligado a las autoridades a intensificar las medidas para evitar el mínimo contagio en las explotaciones.

Entre otras cuestiones, el Gobierno de Aragón va a activar el uso de drones para controlar a los jabalíes más cercanos a las fronteras con Cataluña y saber dónde están ubicados para, en caso de ser necesarios, trasladar a esa zona las batidas correspondientes.

Además, también se pretende entrenar a perros en la localización de cadáveres, sobre todo, abandonados en el monte, donde no es tan sencillo localizarlos.