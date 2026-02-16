Aragón intensifica el control de jabalíes para evadirse de la peste porcina: "Se están perdiendo entre 35 y 40 euros por cerdo"

Los últimos focos detectados de peste porcina africana en Cataluña han vuelto a encender todas las alarmas en el campo aragonés. Pese a ubicarse un poco más alejados de Aragón, el miedo a que esta enfermedad pueda llegar a la Comunidad y la incertidumbre sobre su origen han obligado a las autoridades a intensificar las medidas para evitar el mínimo contagio en las explotaciones.

Entre otras cuestiones, el Gobierno de Aragón va a activar el uso de drones para controlar a los jabalíes más cercanos a las fronteras con Cataluña y saber dónde están ubicados para, en caso de ser necesarios, trasladar a esa zona las batidas correspondientes.

Además, también se pretende entrenar a perros en la localización de cadáveres, sobre todo, abandonados en el monte, donde no es tan sencillo localizarlos.

Paralelamente, el Departamento de Agricultura pretende formar a cazadores autorizados para, si llega el momento, implementar nuevas técnicas de caza y ser más intensivos en las batidas.

Estas medidas se suman a las adoptadas el pasado mes de noviembre vía decreto, y que incluye el pago de 30 euros por jabalí cazado y entregado por los cotos en los centros de recogida. Desde entonces, el Gobierno aragonés ha abonado casi 130.000 euros, si bien el número de animales abatidos es superior ya que algunos se destinan al autoconsumo o no se recogen.

Todas estas medidas se han puesto en común en una reunión en el seno del Gobierno de Aragón donde han estado presentes las más altas instancias de los departamentos de Economía, Agricultura y Medio Ambiente, así como los responsables de SARGA o AREX. Estos encuentros se extenderán en los próximos días a las principales empresas cárnicas de la Comunidad, para conocer cómo están afrontando esta potencial crisis.

Los consejeros de Medio Ambiente, Manuel Blasco; de Economía, Mar Vaquero; y de Agricultura, Javier Rincón, evalúan la situación de la peste porcina Gobierno de Aragón

El consejero de Agricultura, Javier Rincón, ha tratado de lanzar un mensaje de tranquilidad, recordando que la enfermedad no ha llegado a Aragón y que no afecta a seres humanos, pero reconoce el daño que puede generar al sector porcino, tanto a nivel nacional como en el resto del planeta.

Y es que, aunque China, el principal mercado aragonés, sí regionaliza la producción y no limita la compra, otros países como Japón o Filipinas sí están evitando la importación de producto español.

“China, afortunadamente, acordó un protocolo de regionalización y, por lo tanto, nosotros estamos vendiendo a ellos con normalidad. Otra cosa sería si tuviéramos un caso aquí no tenemos. China es nuestro principal cliente que nos compra una serie de productos que tienen difícil salida en otros países y esa regionalización, desde luego, ha sido muy positiva, no cabe duda”, ha apuntado Rincón.

La información procedente de Cataluña

Mientras se intensifican los trabajos, desde el Gobierno de Aragón también exigen a Cataluña que se proporcione una información adecuada sobre los casos de peste porcina, más a una comunidad vecina con fuerte peso de la ganadería y el sector porcino.

“No nos parece de recibo enterarnos de esta situación por los medios de comunicación. Aragón no solo es una comunidad vecina de Cataluña, sino que es la principal comunidad productora de porcino de España, que linda con Cataluña. Deberíamos tener una información oficial, bien de la Generalitat, bien del Ministerio de Agricultura o bien de los dos, que hasta ahora no tenemos”, ha incidido el consejero del ramo.