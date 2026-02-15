Los pueblos de moda ante la misión imposible de encontrar piso en Zaragoza: "No cabemos y viene más gente"

En Zaragoza, comprarse una casa empieza a parecerse más a un sueño que a una posibilidad. El precio del metro cuadrado en la capital aragonesa ya alcanza los 2.221 euros, y la falta de vivienda en el mercado hace cada vez más imposible que los jóvenes puedan permitirse dar el salto a comprarse un piso.

Esta situación está produciendo un efecto directo entre los posibles compradores. Y es que salir de la capital aragonesa hacia las localidades del área metropolitana es una idea que está cogiendo fuerza y que ya se refleja en los datos de la vivienda.

Una de las localidades más protagonistas de este desplazamiento de la población es Cuarte de Huerva, que se alzó el pasado 2025 como la tercera localidad donde más viviendas se vendieron, cuando en 2024 era la sexta, superando a Calatayud, Jaca o Teruel.

En concreto, en este municipio se vendieron 451 viviendas en el pasado año, disparándose un 55% respecto al anterior. En comparación, en Zaragoza aumentaron un 11,4% y, aunque los precios son similares, hay más disponibilidad de viviendas unifamiliares.

Su alcaldesa, Elena Lacalle, reconoce que esta localidad está viviendo un “crecimiento exponencial”, habiendo superado ya los 16.000 habitantes.

“Es un no parar. Cada vez que digo que casi no cabemos, hay un efecto contrario y viene más gente. Hay muchas zonas verdes, es fácil disponer de pequeño jardín en la vivienda para hacer vida al aire libre y tener mascota, y tenemos multitud de servicios y actividades, de todo”, ha destacado Lacalle.

Este ‘boom’ ya se empezó a notar hace algunos años, empujados por la dificultad para encontrar alquileres y vivienda en Zaragoza. Aun queda espacio por desarrollar, aunque sería necesario mejorar los accesos, que siguen siendo “de cuando éramos mil personas”, dice la alcaldesa.

Los precios, en cambio, también son altos. A la par que el incremento de las compraventas, el metro cuadrado se disparó un 38,4% en 2025, hasta los 2.296 euros.

Igualmente, otras localidades del entorno de Zaragoza se han beneficiado de los problemas de la capital para encontrar vivienda. En Utebo, las compraventas aumentaron un 28,3%, con 240 operaciones, ligeramente por encima de La Puebla de Alfindén (131) o La Muela (160), con subidas de en torno al 22%.

Aquí, los precios todavía dan un margen, a 1.800 y 1.500 euros/metro cuadrado, aunque los expertos temen que el efecto de la subida de precios también llegue a estas localidades.

“Es un efecto ola. Si crece el precio en la ciudad de Zaragoza y la demanda se desplaza hacia el resto de la provincia, al final eso generará un incremento en los precios. Son los picos naturales del mercado”, explicaba Luis Fabra, director de la Cátedra del Mercado Inmobiliario.