ESIC apuesta por tres nuevos grados oficiales alineados con el crecimiento de Aragón: "Va a mejorar la empleabilidad"

La presentación de esta nueva oferta será este martes a las 18.30 en el Patio de la Infanta en Zaragoza.

ESIC Aragón, como centro adscrito a ESIC University, da un paso adelante y refuerza su oferta de Grados Universitarios para responder, de forma directa y anticipada, a la nueva demanda de talento cualificado que ya empieza a generar la llegada de centros de datos y grandes proyectos tecnológicos a la Comunidad.

Esta nueva oferta académica será presentada este martes en el Patio de la Infanta a las 18.30 en Zaragoza en una jornada abierta al público.

En un momento clave para el desarrollo económico regional, ESIC University se adelanta a la demanda de talento que impulsan los centros de datos, consolidándose como un actor formativo de primer nivel al ser capaz de “leer” la evolución del territorio a tiempo real y traducir esa realidad en propuestas académicas concretas.

ESIC, que ya impartía el Grado oficial en Marketing, llevaba tiempo trabajando para lograr la implantación en el curso 2026-2027, de los Grados en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Datos y Analítica de Negocio.

Tres titulaciones concebidas como “trajes a medida” en la formación, diseñadas para dar respuesta a las necesidades reales del mercado laboral que se está configurando en Aragón. Serán el Rector de ESIC University, Ramón Arilla y la consejera de Universidades, Claudia Pérez quienes presidan el acto de presentación en el Patio de la Infanta.

Los Grados que ahora ven la luz conllevan, a juicio del director de ESIC Aragón, Antonio Sangó, unas consecuencias inmediatas: "La oferta va a mejorar la empleabilidad, impedirá la exportación de talento y potenciará la competitividad regional, adaptándose a las necesidades actuales y futuras de un mercado laboral en constante crecimiento".

ESIC University anticipa la formación que exige el nuevo Aragón tecnológico, apostando por perfiles que no solo dominen la tecnología, sino que sepan gestionarla, interpretarla y convertirla en valor para las organizaciones.

El propio Antonio Sangó, subraya el carácter diferencial de esta propuesta: "Nuestra misión es ofrecer una formación ajustada a lo que las empresas van a necesitar. No hablamos de títulos genéricos, sino de programas pensados en dar respuestas a unas demandas, conectados con la realidad económica y empresarial de Aragón".

A lo que añade: "Buscamos la cualificación universitaria que no haga a los jóvenes pensar en salir de Aragón en un futuro cercano y que apuesten por el territorio. La propuesta debe ser recibida como llamada al talento externo de Aragón".

La llegada de centros de datos abre un nuevo escenario de empleo que exige profesionales con visión global. ESIC Aragón prepara hoy el talento que demandará el Aragón del futuro, formando perfiles capaces de liderar proyectos en los campos del Marketing, del “business” y de la tecnología. Los líderes del futuro deben formarse ahora.

En esta línea, ESIC Aragón amplía su oferta de Grados alineada al nuevo impulso tecnológico de la Comunidad, combinando rigor universitario y metodología práctica. Todo ello en estrecha relación con el mundo empresarial, uno de los sellos históricos de la institución; "La experiencia acumulada como Business School han marcado el ADN de ESIC que ha pasado de ser una Escuela de Negocios a una Universidad", según Sangó.

En ese sentido es el propio Rector, Ramón Arilla quien amplía la esencia de acercar estos Grados a Aragón: "Hoy día las empresas necesitan profesionales que entiendan el negocio, la estrategia y el impacto de los nuevos conceptos del marketing y la importancia de saber manejar los datos. Ahí es donde ESIC University marca la diferencia al poner en ello el acento de su oferta formativa y más en su llegada a Aragón", añadía.

La adscripción a ESIC University refuerza esta nueva etapa, permitiendo ofrecer títulos oficiales con una metodología ya contrastada y la posibilidad de cursar dobles grados que aumentan la empleabilidad y facilitan la fidelización de talento joven en Aragón.

Con esta ampliación de su oferta académica y la formación con visión de futuro, ESIC Aragón refuerza su papel como motor de talento posicionándose como un aliado clave del desarrollo tecnológico y económico de la Comunidad.

En el mes de septiembre Aragón, contará con tres Grados universitarios más (Marketing, ADE y Datos y Analítica de negocio) en su oferta docente y dos dobles grados, (ADE+Marketing y Marketing+Datos) que completan la novedosa propuesta.

Los encargados de analizar los elementos académicos de los Grados, serán sus propios Directores: María Gómez, Guillermo Pascual y Carlos López.

La jornada de presentación concluirá con la ponencia titulada: “Orientar la desorientación: desafíos de la educación en la adolescencia”, a cargo de Carmen Pellicer, teóloga, pedagoga, escritora y Doctora Honoris Causa por la Universidad Olmeca (México)