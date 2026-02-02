La batalla legal por los retrasos de la alta velocidad en Aragón: "No pueden negarse a indemnizar a los viajeros"

España vuelve a mirar con impaciencia sus relojes en los andenes. Los trenes de alta velocidad, en su día orgullo de la red ferroviaria nacional, han sufrido en los últimos días una sucesión de retrasos y limitaciones de velocidad que han desdibujado su imagen de precisión milimétrica.

En medio del desconcierto, Renfe e Iryo han decidido no indemnizar a los pasajeros afectados, una determinación que ha añadido frustración al cansancio de quienes esperan más de la cuenta en las vías. Las incidencias, concentradas en los grandes corredores que conectan Madrid con el norte y el levante, han dejado tras de sí una sensación de desconcierto en una red acostumbrada a presumir de puntualidad.

Pero las asociaciones de consumidores no están para nada de acuerdo con esa decisión de Renfe e Iryo, que aseguran que estos operadores están obligados a indemnizar a los usuarios siguiendo la normativa europea.

La normativa de la Unión Europea señala que, en caso de un retraso de entre 60 y 119 minutos, se deberá indemnizar al pasajero con el 25% del precio del billete, que asciende al 50% si el retraso es igual o superior a los 120 minutos.

La única excepción que recoge la normativa es que esos retrasos se den por circunstancias extraordinarias ajenas a los operadores, entendiéndolo, sobre todo, con nevadas, lluvias o inclemencias meteorológicas.

Renfe e Iryo estiman que las limitaciones de velocidad impuestas por Adif forman parte de esas circunstancias extraordinarias, algo que rechazan desde la Unión de Consumidores de Aragón.

“Hay jurisprudencia suficiente como para establecer que los operadores son responsables, incluidos los de infraestructuras. Si un operador de infraestructuras obliga a reducir la velocidad, la empresa de transportes deberá indemnizar al viajero, aunque luego puedan repercutir a Adif lo que considere oportuno”, explica su presidente, José Ángel Oliván.

Puede darse el caso de que Renfe o Iryo hayan mejorado, por su cuenta, las condiciones de indemnización a lo que marca la Unión Europea. Estas políticas voluntarias sí pueden revertirse, al tratarse de una oferta comercial de las empresas, pero siempre deberán devolver lo fijado por la normativa comunitaria.

“Puede ser que sepan que un tren va a llegar con retraso, pero no lo pone en el billete y siga marcando un viaje de 1 hora. En estos casos, digan lo que digan, da igual, manda lo que pone en el billete. Por eso es fundamental tenerlo y conservarlo. Si, sabiéndolo, no han modificado el billete, se siente, no haberlo hecho”, incide Oliván.

Cómo reclamar

En cualquier situación, desde la Unión de Consumidores invitan a todos los usuarios a reclamar. El primer paso es hacerlo a través de los mecanismos de las páginas web de los operadores, para lo que hay de plazo un mes. La recomendación para los próximos días es acreditar exactamente la hora a la que se llega a la estación con alguna prueba fotográfica, ya sea de la estación o de los carteles informativos si los hay.

Si la empresa no contesta o no convence la respuesta, hay dos vías para continuar la reclamación. La primera opción es acudir al Sistema de Arbitraje de Transportes, una posibilidad gratuita, pero lenta, y a la que solo está adherida Renfe. La segunda posibilidad es ir, directamente, a los tribunales.

“Lo que es inaceptable es este anuncio de querer desincentivar la reclamación. Dice que da igual lo que reclames, porque no van a hacer caso. Pueden decir que no van a aplicar sus propias indemnizaciones, pero no pueden no aplicar las del reglamento europeo. Hay jurisprudencia suficiente que dice que son responsables”, sostiene Oliván.

Además de reclamar el retraso del tren, también se puede exigir una indemnización si ha ocasionado otros problemas económicos, como perder un avión.

“A veces son más estrechos, pero si podemos acreditar el daño, hay que incluirlo en la reclamación, y luego ya veremos. Hay que acreditarlos. Hay un tema gris, que son los daños morales, como no llegar a un entierro, que es más complicado. O acreditas daño económico, o es muy difícil acreditar daños morales y cuantificarlos”, explica el presidente de la Unión de Consumidores de Aragón.

Hasta 150 euros de precio durante la próxima semana

Para este lunes, los precios del AVE de Renfe entre Zaragoza y Madrid oscilan entre los 23,40 euros que salen, si no hay retrasos, a las 15.44 y las 21.45 horas, y los 70,20 euros de las 7.36 y las 14.25 horas. El martes, todavía se eleva más, con un trayecto a las 7.05 horas por 148 euros, si bien todavía hay más opciones a lo largo del día por esos 23,40 euros.

En Iryo, los precios rondan los 30 euros durante todo el día, siendo más asequibles a las 14.30 y las 15.09 horas, aunque los de primera hora se duplican y superan los 60 euros a las 7.09 y las 9.14 horas.

Ouigo, con apenas tres frecuencias a lo largo del lunes, tiene precios por 22 euros a las 21.33 horas o por 59 euros a las 12.05 horas, con una opción intermedia a las 9.10 horas por 33 euros. En el resto de la semana, ese billete más caro a mediodía se reduce hasta unos 30 euros.

Desde el Gobierno de Aragón, el consejero del ramo, Octavio López, tildó de “estafa” la decisión de Renfe de no indemnizar a los viajeros afectados por los retrasos diarios en la alta velocidad y media distancia.

“No solo se ven perjudicados por un servicio deficiente y en el que no hay ningún tipo de contraprestación, sino también por la incertidumbre y la falta de confianza a la que les ha conducido la mala gestión del Gobierno de España en torno a un medio de transporte que, hasta hace unos años, era la envidia de Europa”, ha declarado.

Ante ello, en ocasiones no queda otra que buscar alternativas de viaje. En BlaBlaCar se encuentran diversas opciones para viajar de Zaragoza a Madrid en coche, por alrededor de 20 euros, durante múltiples horas a lo largo del día.