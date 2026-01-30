Fundación Ibercaja y CEPYME Aragón continúan su colaboración un año más para facilitar a las personas jóvenes estudiantes el acceso a la información y orientación académica y profesional a través de su plataforma “Orienta”.

Se trata de un servicio online de asesoramiento que, desde 2012, suma cerca de 800.000 usuarios y usuarias, entre los que se encuentran jóvenes, padres y docentes.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y la presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente, han renovado su colaboración con el objetivo de seguir impulsando esta plataforma, a la que accedieron cerca de 30.000 personas en 2025.

El servicio digital “Orienta” comenzó en 2012 como un recurso de orientación académica y profesional con el fin de apoyar la toma de decisiones sobre el futuro profesional y, con ello, mejorar e incrementar la inserción social y laboral de las personas jóvenes. Asimismo, se presenta como una herramienta útil para ayudar en la elección de itinerarios formativos.

Los principales destinatarios de la plataforma son los jóvenes que inician su etapa académica postobligatoria y deben elegir una opción formativa y profesional.

FUNDACIÓN IBERCAJA Y CEPYME ARAGÓN ayudan a la juventud a descubrir su vocación profesional a través de “Orienta”.

No obstante, la web también es utilizada por padres y madres y por docentes, que cuentan con más de 500 recursos a su disposición.

De hecho, este año el grupo de edad que más ha navegado por la plataforma ha sido el comprendido entre los 45 y 54 años, seguido del de jóvenes de entre 15 y 24 años.

La plataforma cuenta con una amplia y detallada información sobre las diferentes titulaciones de Grado universitario y Formación Profesional (Grado Medio y Superior), así como sobre Enseñanzas de Régimen Especial de artes plásticas, deportes, idiomas, música y danza, los distintos cuerpos de Seguridad y otros documentos específicos relativos a las opciones educativas en las distintas comunidades autónomas.

Entrevistas de orientación académica

Desde 2025, también se ofrece un servicio de entrevistas de orientación individualizada dirigido a personas jóvenes estudiantes y a sus familias, en el que han participado 872 personas a lo largo del primer año de esta propuesta.

A través de estos encuentros, y de manera personalizada, una experta orientadora facilita consejos e información basándose en las preferencias, capacidades, intereses y posibilidades de cada persona.

Un año más, se ha desarrollado el ciclo de conferencias de orientación académica “El futuro en tus manos”, dirigido a escolares y a sus familias en el centro Fundación Ibercaja Actur.

Además, se ha ampliado la oferta de actividades dirigidas a este público y a los centros escolares, ofreciendo en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja y en el Patio de la Infanta charlas para grupos de 4º de ESO, Formación Profesional y Bachillerato, con el fin de dar a conocer las opciones formativas del sistema universitario, la Formación Profesional, las enseñanzas artísticas y las profesiones STEAM.

Asimismo, como parte de esa colaboración, se participó en el Congreso “The Wave”, celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza, con la organización de dos charlas centradas en el desarrollo de perfiles tecnológicos, así como en la Feria Orienta.