Los trabajadores de Mann+Hummel en Zaragoza se rebelan contra un ERE de 150 despidos: "Son días dramáticos"

La compañía Mann+Hummel pretende despedir a 150 trabajadores de su planta de Zaragoza a través de un ERE que comenzará a negociarse la próxima semana. La empresa todavía no ha dado explicaciones a los sindicatos, que no van a aceptar un ajuste laboral que afectaría a casi un tercio de la plantilla.

Los trabajadores se han echado a la calle para evidenciar su profundo malestar por un ERE que, afirman, “no tiene argumentos”, ya que actualmente cuentan con 60 empleados eventuales, algo que se repite a lo largo del año.

Desde el Comité de Empresa, ante la falta de una justificación y de motivos económicos, temen que se trate de una deslocalización de parte de la producción a otra planta del grupo.

“No entendemos la aplicación del ERE ni qué argumentos tienen para presentarlo a una plantilla de 550 trabajadores donde necesitamos eventuales todos los días. Aquí no sobra nadie. No hay otra justificación. No aceptamos el ERE, no lo entendemos. Es una decisión lamentable para una fábrica de 60 años de historia en la ciudad”, ha apuntado Carlos Dalmau, presidente del Comité de Empresa.

La compañía les comunicó su intención de presentar el ERE justo antes de las vacaciones de Navidad, lo que para muchos supuso un duro golpe moral para la plantilla.

“El martes que viene iremos a la reunión para que nos expliquen en qué se basan para presentar el ERE. Nadie se esperaba esto. Es una fábrica que funciona bien, que tiene trabajo, con importantes beneficios, que necesita eventuales para trabajar… No sobra nadie, todo lo contrario”, ha explicado Dalmau.

La media de edad de la plantilla estaría en torno a los 50 años, lo que, para muchos trabajadores, podría suponer un duro palo para encontrar otro trabajo.

“Vergonzosamente, lo comunicaron dos días antes de las vacaciones de Navidad. No han sido vacaciones. Ha sido una situación dramática y de angustia. Hay 650 personas que tienen el puesto en el aire. La situación es muy dramática”, ha resaltado el presidente del Comité de Empresa.

Las negociaciones comenzarán el próximo martes, en la que se espera que la compañía detalle las causas y los motivos para realizar este ERE.