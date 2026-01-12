Garamendi, sobre la nueva financiación: "La Constitución dice que todos los españoles tenemos los mismos derechos"

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se ha pronunciado acerca del debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Ministerio y pactado previamente con ERC.

El líder de los empresarios, sin hacer una valoración directa, ha lamentado que no se haya llegado a un “gran acuerdo nacional” para la reforma del modelo, y no haberlo cerrado “entre un partido y un gobierno”.

De hecho, Garamendi ha reivindicado la Constitución Española para posicionarse, sin mencionar a Cataluña.

“La propia Constitución Española, en su artículo 14, habla de la igualdad de los derechos de los españoles, pero es que el artículo 139 dice que los españoles tenemos los mismos derechos y deberes, vivamos donde vivamos. Es un debate que tiene que estar encima de la mesa, pero creo que se tiene que hacer entre todos”, ha apuntado.

Además, Garamendi también ha cuestionado de dónde saldrá el dinero para transferir 21.000 millones de euros más a las comunidades.

“El Estado tiene un déficit de 24.000 millones en la Seguridad Social este año y el que viene será mayor, mientras renuncia a 21.000 millones. Y estamos viendo que, por geopolítica, vamos a tener que invertir mucho más en Defensa. La pregunta es qué hay que hacer, gestionar mejor los recursos, cobrar más impuestos, con lo que ya significa…”, ha dejado entrever, dice, “sin tomar ningún partido”.

Azcón: “Pilar Alegría se está quedando sola”

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, también ha vuelto a entrar en este debate a 48 horas del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde las comunidades van a mostrar -mayoritariamente- su rechazo al modelo propuesto.

En esta reunión, el Gobierno de Aragón va a exigir “justicia”, que “es lo que no está haciendo el Partido Socialista”.

Sobre el PSOE, Azcón ha lamentado que otros dirigentes regionales se hayan posicionado en contra del modelo, como Carlos Martínez (Castilla y León) o Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), mientras Pilar Alegría “se queda sola”.

“Oímos las declaraciones de otros socialistas y, sin embargo, Pilar Alegría sigue defendiendo a los independentistas y un modelo de financiación, que es como pagamos nuestros servicios públicos, que va contra los intereses de Aragón”, ha incidido.