Aragón cierra 2025 con 48.454 parados: es la cifra más baja desde antes de la crisis económica de 2008

El buen momento del mercado laboral aragonés continúa reflejándose en los datos. La Comunidad cerró 2026 con un total de 48.454 personas inscritas en las listas del paro, lo que confirma la tendencia que se ha prolongado durante un año en el que se rompió la barrera de los 50.000 desempleados.

En concreto, estos 48.454 parados son la mejor cifra para un cierre de año desde diciembre de 2007, cuando Aragón, en los prolegómenos de la Expo de Zaragoza, tenía 38.378 parados.

Para llegar a esta cifra, a lo largo del 2025, el paro ha descendido en 2.344 personas, un 4,6%.

Además, Aragón alcanzó a final de año los 633.131 afiliados a la Seguridad Social, que son 14.000 más que al cierre de 2024.

Por provincias, Huesca lideró la caída del desempleo durante los últimos 12 meses, reduciéndose en un 6,65%, con 453 personas hasta los 6.359 parados, mientras que en Teruel cayó un 6%, en 265 trabajadores, hasta quedarse en 4.154 personas.

En Zaragoza, el descenso del paro ha sido de 1.626 personas, un 4,11%, lo que se traduce en 37.941 parados al final de 2025.

A nivel nacional, el paro ha caído hasta rozar los 2,4 millones de personas, reduciéndose en 152.000 trabajadores durante 2025.

