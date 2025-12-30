Fuendetodos apuesta por el buen uso de las energías renovables: "Debemos evitar seguir hipotecando el territorio"

El alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña Mateo, frente a unos molinos de viento E. E.

Fuendetodos, municipio de la comarca de Belchite, mantiene un firme compromiso con las energías renovables, aunque su alcalde, Enrique Salueña Mateo, advierte de los efectos que la actual implantación de infraestructuras eléctricas está teniendo sobre el paisaje y el ecosistema local.

Desde el Ayuntamiento defienden un modelo energético que apueste por la sostenibilidad real y el respeto al territorio."El problema no son las energías renovables, sino la forma en la que se están implantando", señala el primer edil.

Actualmente, el término municipal cuenta con nueve líneas eléctricas de alta tensión, cuando hace apenas 25 años solo existía una. A ello se suman cinco subestaciones eléctricas en funcionamiento, dos más proyectadas y tres campos de baterías también en proyecto, lo que convierte a Fuendetodos en uno de los municipios con mayor concentración de infraestructuras energéticas de Aragón, según datos municipales.

Uno de los principales focos de preocupación es el pinar autóctono, atravesado por varias líneas aéreas. Cada una de estas infraestructuras requiere la apertura de corredores aéreos de hasta 18 metros de anchura, completamente desprovistos de vegetación. "Son auténticas autopistas eléctricas que fragmentan el monte y dejan cicatrices permanentes en el paisaje", explica el alcalde.

El riesgo no es solo paisajístico. Desde el Ayuntamiento alertan de que la presencia de líneas de alta tensión dentro del pinar dificulta gravemente la lucha contra incendios forestales. "En caso de incendio, no se podría actuar ni por medios aéreos ni terrestres debido a las líneas, lo que obligaría a dejar arder el pinar", advierte.

Fuendetodos apuesta por un modelo de desarrollo vinculado al turismo de naturaleza, apoyado en un monte bien conservado y un entorno natural de alto valor ecológico. "No tiene sentido producir energía limpia si al mismo tiempo estamos degradando el medioambiente y comprometiendo el futuro de nuestros hijos y nietos", subraya.

Vecino del municipio desde su nacimiento, Salueña lamenta la transformación del paisaje en las últimas décadas: "El cambio ha sido enorme y, en muchos aspectos, negativo. Debemos evitar seguir hipotecando el territorio y proteger lo que aún permanece intacto, especialmente el pinar".

El alcalde señala que Fuendetodos ha mantenido una postura solidaria respecto al desarrollo de las energías renovables, pero subraya que este proceso está teniendo un elevado coste para el entorno natural.

En este sentido, el Ayuntamiento solicita que las líneas eléctricas nuevas se ejecuten de forma soterrada, en lugar de aérea, con el objetivo de minimizar el impacto visual y reducir los efectos negativos sobre el paisaje y la biodiversidad.

Preguntado por cómo imaginaría el futuro de Fuendetodos su hijo más ilustre, Francisco de Goya, el alcalde concluye con una reflexión contundente: "Si viera lo que está pasando, lo pintaría como un disparate".