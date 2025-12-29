Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz: "La creación de la A-68 sería el motor definitivo para el Bajo Aragón"

Alcañiz despide 2025 con un cierre de año difícilmente olvidable. La fortuna ha sonreído a la ciudad bajoaragonesa con el número 23112 de la cofradía del Santo Entierro, premiado en el sorteo de Navidad. A la euforia colectiva se suma la satisfacción institucional por la inauguración del nuevo hospital comarcal, considerado un hito sanitario que posiciona a la localidad como referente en servicios para más de 80.000 personas.

Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz, atiende a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN en un momento de especial relevancia para el municipio. Con el impulso de nuevas infraestructuras, el avance de obras emblemáticas y el debate sobre el futuro de MotorLand, el primer edil hace balance de un año decisivo tanto para el desarrollo urbano como para la proyección económica de la ciudad.

En esta conversación, Estevan repasa los logros de 2025, aborda las cuestiones que más preocupan a los vecinos y traza las líneas que marcarán el nuevo año. Ilusión, gestión y compromiso público se entrelazan en un diálogo que refleja el espíritu con el que Alcañiz mira hacia el 2026.

Pregunta.- Me gustaría comenzar por este final de año por todo lo alto. Miles de vecinos han sido agraciados con el número 23112 de la cofradía del Santo Entierro. ¿Cómo ha vivido este momento como alcalde y alcañizano de costumbres arraigadas?

Respuesta.- La verdad es que lo he vivido con muchísima ilusión y alegría. Como alcañizano, ver a tus ciudadanos contentos es un orgullo; el dinero crea ilusión y felicidad. En Alcañiz han caído 830 décimos cada uno premiado con 6.000 euros, lo que supone una noticia excelente no solo para la ciudad, sino para todo el Bajo Aragón.

Personalmente, me siento muy afortunado: soy miembro de la cofradía y también he resultado premiado. El ambiente ayer en las calles y cafeterías era de una alegría desbordante, y es gratificante saber que los Reyes Magos vendrán este año con detalles inesperados para muchas familias.

P.- Otro de los grandes hitos de este 2025 ha sido la apertura del nuevo Hospital Comarcal. ¿Qué representa este proyecto para Alcañiz?

R.- Representa consolidarnos como una ciudad de servicios de referencia para más de 80.000 personas. Es un hospital de vanguardia, posiblemente uno de los más modernos de España por ser el de apertura más reciente. Quiero agradecer a todos mis antecesores, tanto alcaldes como presidentes autonómicos, que han trabajado para que este centro de primer nivel sea hoy una realidad. Es un avance que nos sitúa en la vanguardia sanitaria.

P.- ¿Qué supone este hospital en términos de atención sanitaria y qué mejoras concretas notarán los vecinos?

R.- Se han creado servicios que antes no existían, como las UCI. Además, contamos con instrumentos de primer nivel (maquinaria y mecanismos) que nos convierten en una referencia. Aunque sabemos que la dotación de profesionales es un reto, el Gobierno de Aragón está haciendo todo lo posible para que sea una realidad plenamente funcional. Además, evitará muchos desplazamientos que antes eran obligatorios para ciertas pruebas.

P.- El hospital es un reclamo histórico, pero su éxito parece ir ligado al desdoblamiento de la N-232 y la creación de la A-68. ¿En qué punto se encuentran las negociaciones?

R.- Este es un tema que me preocupa profundamente. Alcañiz es la única ciudad de Aragón con más de 10.000 habitantes que no está conectada por autovía. El desdoblamiento de la A-68 es indispensable para el desarrollo social, empresarial y, por supuesto, sanitario; ahora mismo, venir a trabajar al hospital de Alcañiz es una odisea para los médicos. Estoy molesto con el Ministerio porque no nos recibe y solo da largas. Los alcaldes de la plataforma, de todos los signos políticos, solo pedimos un calendario real y un cronograma de obras, gobierne quien gobierne.

P.- ¿Qué impacto económico calcula que tendrá la finalización de la A-68 para la zona?

R.- El impacto sería incalculable. Solo hay que ver el ejemplo de Teruel: en 25 años, gracias a la autovía, han desarrollado polígonos, empresas y el aeropuerto. La autovía traería confianza para inversiones en polígonos como el del Regallo o la Venta del Barro, y atraería a jóvenes que quieran vivir aquí. Sería el motor definitivo para todo el Bajo Aragón histórico.

P.- MotorLand vuelve a estar en el centro del debate. ¿Hay posibilidades reales de mantener el Gran Premio de Aragón de MotoGP?

R.- Las conversaciones se están llevando a cabo y el compromiso del Gobierno de Jorge Azcón es total. Fruto de esa apuesta ha sido el reasfaltado de 5 millones de euros. MotorLand es uno de los circuitos más bonitos del mundo según los pilotos, y mi propósito es conseguir que se mantenga en el calendario internacional más allá de 2026. No soy catastrofista; vamos a pelear y creo que pronto habrá buenas noticias.

P: ¿Cómo se está trabajando para que el circuito sea rentable y tenga actividad todo el año, más allá de las grandes citas?

R.- Estamos impulsando políticas de apoyo como el acuerdo con la Federación Española de Automovilismo para promocionar el karting y crear una escuela para jóvenes. También es vital la sinergia con TechnoPark en proyectos como el MotoStudent. Debemos creernos que tenemos el mejor circuito del mundo y que es un patrimonio de todos los aragoneses.

P.- La Casa Consistorial, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, continúa en obras. ¿Cómo van?

R.- Se trata de una obra histórica. La mejora de nuestra Casa Consistorial cuenta con una inversión de 2,3 millones de euros más un modificado de casi un millón. La justificación de la subvención estará lista en marzo de 2026 porque los técnicos están trabajando día y noche. Sin embargo, la obra completa y el despeje de la plaza se esperan para mediados del verano de 2026.

Es preferible trabajar despacio y bien, ya que es un edificio patrimonial clave junto al Castillo y la Excolegiata. Mientras tanto, los funcionarios y trabajadores del ayuntamiento estamos trabajando muy a gusto en el edificio del Casino.

P.- Con tantas obras de mejora y accesibilidad, ¿cree que se está logrando equilibrar el desarrollo urbano con la preservación del patrimonio?

R.- Rotundamente sí. Aunque hay quejas vecinales lógicas, como las de las obras de humanización de las travesías, todo se hace pensando en nuestro rico patrimonio histórico. De hecho, los técnicos municipales anteponen siempre los intereses patrimoniales, lo que a veces prolonga los tiempos, pero garantiza que el resultado sea el mejor posible para las generaciones venideras.

P.- Para terminar, si tuviera que resumir este año de legislatura, ¿cuáles han sido los logros y qué retos quedan pendientes?

R.- Ha sido una legislatura de grandes avances: la piscina climatizada, las pistas de tenis, inversiones en el Castillo y la citada humanización. Estoy muy orgulloso de mi equipo de gobierno, se están dejando la piel como si les fuera la vida en ello. Como retos, quedan muchas obras por concluir que espero que los vecinos valoren una vez estén finalizadas.

P.- De cara a 2026, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los vecinos?

R.- Mi mensaje es que los alcañizanos se sientan orgullosos de su ciudad y de su Bajo Aragón. Que, como se dice en el fútbol, "sientan los colores" tanto como los siento yo como alcalde. Sobre todo, les deseo que sean muy felices y que disfruten de su tierra.