Confirmado por Mercadona: sus trabajadores en Aragón tendrán una paga extra y 7 días más de vacaciones en 2026

El Comité de Dirección de Mercadona ha acordado la ampliación del período de vacaciones en una semana más, que pasa de 30 a 37 días al año, para sus trabajadores en Aragón y en el resto de España, que suman en total 110.000 empleados.

Esta medida, que entrará en vigor en 2026 en España y Portugal y se consolidará para el resto de los años, supone una gran mejora en la jornada anual de los trabajadores y "persigue que todos los que forman Mercadona estén comprometidos y satisfechos al 100%".

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, que supondrá un coste anual de 100 millones de euros, el modelo propio de Recursos Humanos de la compañía, basado en escuchar y dar respuesta a las necesidades de sus equipos, sigue evolucionando.

Esta relación permite analizar propuestas y, en caso de aportar valor, como lo es esta ampliación de las vacaciones, implementarlas "para seguir reforzando la calidad de los puestos de trabajo y la eficiencia conjunta".

En este mismo sentido, el Comité de Dirección de Mercadona ha decidido, por segundo año consecutivo, repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad.

Esta cantidad se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades, dependiendo de la antigüedad de cada trabajador.

Con esta decisión, Mercadona reconoce además "el esfuerzo individual y colectivo de su extraordinario equipo, pilar fundamental para lograr año tras año unos magníficos resultados" en productividad, eficiencia y gestión.

Estos resultados son clave para alcanzar las metas y objetivos marcados, tras haber incrementado los salarios del 100% de la plantilla un 8,5% en 2025.