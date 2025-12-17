Así son los vehículos eléctricos de Leapmotor que se fabricarán en Zaragoza: autonomías de 450 kilómetros y por 20.000 euros

La colocación de la primera piedra de la gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas no solo significó el inicio de un nuevo hito para la planta, sino que abrió el camino de las relaciones con China. Aquel día, una bandera del gigante asiático daba la bienvenida a los asistentes a aquel simbólico acto, lo que iba a marcar el inicio de unas relaciones que abren la puerta de la automoción del futuro a la factoría zaragozana.

Tras meses de rumores, este martes por fin llegó la confirmación. Ding Yongfei, director global de Calidad de Leapmotor, anunciaba que el B10 se ensamblaría desde Figueruelas, y que a él se unirían otros tres modelos a partir de 2027. Serían, en total, cuatro vehículos de origen y diseño chino los que salgan de las líneas de producción de Zaragoza.

Leapmotor es un joven fabricante chino de vehículos eléctricos, caracterizado por el desarrollo interno de tecnologías clave como baterías, electrónica de potencia y software. No en vano, mantiene un estrecho lazo con Stellantis, que controla el 51% de la ‘joint venture’ Leapmotor International y posee alrededor del 20% del capital de la compañía china.

De los cuatro modelos anunciados, el más avanzado es ese B10, que comenzaría a fabricarse en el cuarto trimestre de 2026, con previsiones de 40.000 vehículos al año. De hecho, ya se pueden realizar pedidos en España con un precio desde 19.990 euros -incluyendo las ayudas del Plan Moves III (hasta 7.000 euros) y el incentivo CAES (900).

Una de las cuestiones que más se tienen en cuenta al buscar un vehículo eléctrico es la batería. Este B10 cuenta con dos opciones de batería disponibles: un paquete de 56,2 kWh que ofrece hasta 361 kilómetros de autonomía y un paquete de 67,1 kWh que ofrece hasta 434 kilómetros. Por comparación, las últimas versiones del Opel Corsa-e, que también sale de Figueruelas desde hace ya casi seis años, ya alcanza los 429 kilómetros de autonomía.

Con el B10, Leapmotor entra en el Segmento C, el mayor en cuanto a volúmenes de Europa, y lo hace con el tipo de carrocería más dinámico del mercado: el SUV. Está propulsado por un motor eléctrico de alta eficiencia de 218 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h.

El Leapmotor B05

Otra de las novedades que tendrá Figueruelas es el B05, otro de sus compactos eléctricos que fue presentado este verano en el Salón del Automóvil de Múnich.

Está previsto que sea fabricado en la misma plataforma que el B10, por lo que su autonomía también podría rondar los 425 kilómetros, si bien desde Stellantis todavía no se han confirmado todos los detalles.

La compañía presenta el B05 como una “nueva y audaz declaración” en la movilidad eléctrica urbana, ofreciendo “una experiencia de conducción completamente nueva”.

El Leapmotor A10 y A05

Hace menos de un mes, Leapmotor presentaba el A10, que en Europa llevará el nombre de B03X, y también compartirá plataforma con el B10 y el B05, aunque su batería podría alcanzar los 450 kilómetros de autonomía.

Stellantis presenta el A10 como ideal para clientes que buscan un segundo vehículo asequible, pero de alta gama para sus desplazamientos diarios, así como a compradores primerizos de vehículos eléctricos que desean cambiar sus compactos con motor de combustión interna sin renunciar a la seguridad, el espacio o la tecnología inteligente.

“El A10 está diseñado para romper los tres dilemas del sector: que lo premium debe ser sinónimo de caro, que los coches pequeños deben ser de baja tecnología y que las dimensiones compactas deben sacrificar el espacio”, apuntan en la compañía.

Mientras, poco se conoce de ese A05, más allá de que estará enfocado también a la movilidad urbana y con un precio más contenido que otros modelos.