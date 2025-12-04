Descarbonizar sin perder rentabilidad: el mensaje de la IRU en la presentación de su informe en España

La Fundación Corell, la Fundación Repsol, ALIA y la Fundación Ibercaja, con el apoyo del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, han organizado la jornada presencial “Combustibles para una movilidad sostenible en el transporte pesado civil y militar” en el Espacio Mobility City de Zaragoza.

La jornada “Combustibles para una movilidad sostenible en el transporte pesado civil y militar”, celebrada esta mañana en Mobility City de la Fundación Ibercaja, ha acogido la primera presentación en España del informe de la International Road Union (IRU) sobre el Coste Total de Propiedad (TCO) y las emisiones de CO₂ en los principales sistemas de propulsión para el transporte de mercancías por carretera.

La conclusión principal es clara: "la descarbonización del transporte exige rentabilidad y un apoyo real para cumplir los objetivos climáticos", según declaró Natalia Corchado, Responsable de Planificación Estratégica de la IRU.

El informe, validado por expertos de la Graz University of Technology, combina por primera vez el TCO con la evaluación well-to-wheel para orientar decisiones estratégicas realistas en un sector sometido a fuertes presiones económicas, regulatorias y medioambientales.

El evento reunió a expertos, representantes empresariales, universidades y centros de investigación para analizar las alternativas tecnológicas disponibles más allá de la electrificación y el hidrógeno.

Pese a las inversiones de la Unión Europea en el marco del Pacto Verde, la electrificación avanza lentamente en entornos urbanos y los vehículos de hidrógeno no alcanzan aún volúmenes de producción significativos. En este contexto, la diversificación tecnológica se considera esencial para lograr una reducción real y sostenible de emisiones en el transporte pesado europeo.

La electrificación, aún insuficiente en transporte pesado

La jornada reflejó la preocupación del sector por el ritmo de la transición energética. Marcos Basante, presidente de la Fundación Corell, subrayó que la electrificación en transporte pesado "no avanza al ritmo previsto" y su implantación real “todavía no llega”. La autonomía es uno de los mayores obstáculos: un camión eléctrico apenas supera los 350 km, frente a los cerca de 3.000 km que alcanzan hoy los vehículos diésel en larga distancia. Por ello, la electrificación total se ve aún lejana.

Dependencia de minerales críticos y soberanía europea

Otro eje central fue el análisis geopolítico y la necesidad de garantizar el acceso a materias primas estratégicas. José Antonio Sáenz de Santamaría presentó el estudio Recursos minerales para la Industria Española III, destacando la urgencia de asegurar cadenas de suministro europeas de minerales críticos, esenciales para la transición energética.

La jornada fue inaugurada por Arantza Hernanz, Directora de Educación y Conocimiento de Fundación Repsol. Posteriormente, David Pérez Gonzalo, Gerente Senior de Proyectos de Combustibles Renovables de Repsol, explicó que la descarbonización solo será posible combinando combustibles renovables, electrificación e hidrógeno bajo el enfoque del trilema energético: sostenibilidad ambiental, seguridad de suministro y accesibilidad. Repsol continúa ampliando su red de combustibles renovables, disponibles ya en más de 1.400 estaciones de servicio.

En la mesa dedicada a la España rural como oportunidad histórica, Manuel Isasa, del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, señaló que la solución eléctrica “no es suficiente”. Enrique González, de Bosques y Movilidad, destacó el potencial económico del aprovechamiento de residuos forestales.

José Antonio Mayoral, Catedrático de Química de la Universidad de Zaragoza, afirmó que la pila de combustible aplicada al camión “no es aún una opción real”. Enrique Enciso, CEO de Sylvestris, insistió en la complejidad del mix energético y en la importancia de la gestión del monte. La mesa fue moderada por José Víctor Esteban, Secretario de la Fundación Corell.

En una de las ponencias más celebradas, Sáenz de Santamaría subrayó que las tierras raras y minerales críticos son fundamentales para la tecnología y el transporte. Recordó que España posee numerosos yacimientos sin explotar y que es la segunda reserva de uranio de la UE, mientras que Europa continúa dependiendo de Rusia para el uranio enriquecido y empobrecido.

La voz del transporte

La jornada incluyó un debate con líderes del sector logístico. Ramón Valdivia, Vicepresidente Ejecutivo de ASTIC, recordó que Europa solo emite el 8% del CO₂ mundial pese a ser la región más estricta en objetivos climáticos. Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, destacó que los operadores urbanos están invirtiendo en autobuses eléctricos el doble de lo que costaría adquirir modelos diésel.

Rubén Izquierdo, de Repsol, anunció que la compañía cuenta ya con más de 1.500 estaciones con biodiésel y prevé extenderlo a toda su red en 2027–2028. Susana Val, del ZLC, puso en contexto la penetración de la electrificación: solo el 0,5% de la flota de camiones es eléctrica. El debate estuvo moderado por Ángel Gil Gallego, Gerente del Cluster Logístico de Aragón (ALIA).