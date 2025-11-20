Sphere invierte 3 millones en una línea para fabricar materia biodegradable: "Queremos ser referentes en sostenibilidad"

Sphere España, referente europeo en el mercado de bolsas biodegradables y compostables, ha celebrado este jueves su 50º aniversario reafirmando el compromiso de la compañía con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico de Aragón. El acto institucional ha reunido a más de 100 invitados en su complejo de economía circular de Pedrola, inaugurado en 2022.

La compañía ha aprovechado la celebración para anunciar una nueva línea de fabricación de materia prima biodegradable para la producción de bolsas que, hasta ahora, procedía de una planta del grupo en Alemania. Esta inversión, que ascenderá a tres millones de euros, refuerza la estrategia de la empresa liderada por Alfonso Biel dirigida a lograr la descarbonización total en 2030. En este sentido, Sphere España ya utiliza en sus procesos productivos un 50% de materiales reciclados y en torno a un 25% de materiales biodegradables compostables.

Con una facturación de 100 millones de euros, en los últimos cinco años ha invertido más de 42 millones de euros en modernización y sostenibilidad, lo que ha permitido aumentar su plantilla en el último año de 299 a 330 trabajadores.

Entre los hitos más recientes que colocan a Sphere España a la vanguardia tecnológica destacan la automatización de toda la logística interna, nueva maquinaria de última generación para la fabricación de bolsas de basura y bolsas de supermercado de salida de caja y la puesta en marcha de una planta fotovoltaica contigua a la nave de producción, además de distintas medidas en eficiencia energética y seguridad industrial. Todas estas inversiones consolidan el centro de Pedrola como un referente en innovación y competitividad dentro del sector.

Sphere España es actualmente la mayor empresa del grupo, la más rentable y la que más materia prima consume. Así, su actividad se traduce en cifras de referencia para el sector. Su actividad industrial, que se traduce en cifras de referencia para el sector: 1,5 millones de kilómetros de film alimentario producidos, destinados a garantizar la conservación y seguridad de los alimentos; 13.000 toneladas de hojas de aluminio, utilizadas en envases y soluciones de cocina de alta calidad; 17.500 toneladas de papel, adaptadas a las nuevas demandas de embalaje sostenible; y 40 millones de unidades de bandejas de aluminio, que llegan cada año a consumidores en toda Europa.

Además de miembros del equipo, colaboradores, clientes y proveedores, al evento de celebración han asistido, entre otras autoridades, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que ha augurado un futuro “esperanzador y prometedor” para Sphere España.

“Está lleno de oportunidades para seguir innovando, para continuar generando empleo de calidad, para consolidar al medio rural como un espacio de emprendimiento y no solo como un lugar al que volver, sino como un territorio en el que quedarse y prosperar”, ha señalado.

Por su parte, el presidente de Sphere España, Alfonso Biel, ha querido homenajear a “los emprendedores que, hace 50 años, apostaron por este sector” reconociendo públicamente su visión de futuro.

“También me gustaría destacar el acompañamiento de clientes, proveedores y de todo el equipo humano de la compañía para ser mejores y su capacidad para adaptarse en cada momento a los mercados con el objetivo de ser un referente en sostenibilidad”, ha añadido.