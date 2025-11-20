Amazon busca 30 trabajadores para sus centros de datos en Zaragoza y Huesca: estos son los detalles y requisitos

La llegada de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) a Aragón ha reavivado el debate sobre el verdadero alcance del empleo que generan estas infraestructuras tecnológicas. Mientras las autoridades destacan su papel como motor de digitalización y promesa de nuevos puestos de trabajo, voces críticas cuestionan si su impacto laboral es tan amplio como se anuncia o si, por el contrario, se trata de un desarrollo con más proyección tecnológica que oportunidades reales para la población local.

Desde Amazon Web Services han renegado continuamente de ofrecer datos exactos sobre los empleos creados en los centros de datos que llevan tres años en funcionamiento, en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca, que se encuentran en plena expansión. El gigante estadounidense estimaba crear 1.300 puestos de trabajo en diez años en los proyectos iniciales, que crecieron hasta los 6.800 empleos con la ampliación de sus instalaciones.

Actualmente, la compañía tiene abiertas en sus portales de empleo hasta 29 ofertas de trabajo en su portal de empleo para optar a diferentes puestos de trabajo dentro de los centros de datos en las tres localidades aragonesas. Aunque en ninguna se concreta el salario, se da a entender que son puestos de alta cualificación, centrados en ingenieros o personal con experiencia tecnológica.

La última vacante se abrió esta misma semana, buscando un ingeniero de control de calidad de cableado interno. El elegido se centrará en fibra óptica y componentes ópticos, cableado y productos de interconexión, tecnologías y estándares. Posteriormente, el alcance podría ampliarse a componentes mecánicos y eléctricos (M&E) y otros componentes críticos para la misión.

Para este puesto, se pide como requisitos básicos tener experiencia directamente relacionada con el diseño o la construcción de centros de datos, infraestructura crítica o plantas mecánicas y eléctricas a gran escala, así como con estándares de cableado de fibra óptica y cobre, equipos de prueba y metodologías de resolución de problemas.

Aunque no solo se busca personal informático, ya que, entre las últimas ofertas, se busca un ingeniero ambiental que garantice que las normas y políticas apoyen el cumplimiento normativo y proporcione la orientación ambiental adecuada a los equipos de operaciones regionales.

En la misma línea, y relacionado con otro asunto de debate como el agua, Amazon Web Services busca un gerente de operaciones de agua, que sea responsable de la operación y el mantenimiento de la infraestructura de suministro de agua externa y la infraestructura de descarga.

No obstante, uno de los perfiles más buscados es el de técnico de centros de datos, de instaladores de racks o de fibra óptica, tanto en Huesca como en Zaragoza. Incluso, una de las ofertas incluye prácticas a tiempo completo (40 horas/semana) durante 12 semanas consecutivas.

En este sentido, Amazon Web Services y Microsoft van a impulsar la formación en este tipo de profesionales, formando tanto a los estudiantes y personal de la Universidad de Zaragoza como a sus propios técnicos de centros de datos. “Solo el proyecto de Microsoft significa 300 nuevos puestos de trabajo. Hay que cambiar la formación porque son empleos que hasta ahora no teníamos en nuestro país”, resaltó el presidente aragonés, Jorge Azcón, durante su reciente viaje a Estados Unidos.