Los centros de datos de Microsoft en Aragón consumirán más energía que toda la Comunidad

Los nuevos centros de datos que construirá Microsoft en Aragón tendrán un consumo máximo de electricidad, entre todos, de más de 10.500 GWh cuando estén plenamente operativos, más que la demanda de toda la Comunidad a día de hoy (9.955 GWh en 2024, según Red Eléctrica) o el equivalente a 3,5 veces el de Zaragoza.

La capital aragonesa, según un reciente estudio de la Cátedra de Transición Energética Municipal, alcanzó en 2023 un consumo eléctrico de 3.004 GWh, si bien se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos cinco años.

De hecho, solo el centro de datos que se instalará en Zaragoza, junto al centro de ocio Puerto Venecia, podría llegar a requerir de más energía que toda la ciudad, hasta un máximo de 3.100 GWh al año.

Este es uno de los secretos que ha desvelado la ingente documentación del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), que se ha sometido a información pública después de su tramitación, lo que permitirá acortar los plazos administrativos a la mitad. El gigante tecnológico quiere comenzar la construcción de los centros de datos y edificios administrativos en 2026 y ponerlos en marcha en una primera fase en 2030.

En concreto, la ‘Región Cloud’ de Microsoft contempla la instalación de tres centros de datos en Zaragoza y su área metropolitana. El centro más importante será el de La Muela, a 23 kilómetros de Zaragoza, con 146 hectáreas, la mitad de toda la infraestructura, y se ha previsto un consumo eléctrico máximo anual de unos 3.700 GWh/año.

Mientras, el centro de Villamayor de Gállego se extenderá por 81 hectáreas, en una parcela situada entre el núcleo de la población y el polígono industrial Malpica. Microsoft estima que necesitará una demanda de consumo eléctrico máximo anual estimada en aproximadamente 3.777 GWh al año.

Por el momento, Microsoft solo dispone de la energía autorizada para esa primera fase, con 50 MW en cada ubicación, mientras sigue a la espera de los concursos energéticos del Ministerio para lograr los enchufes a la red eléctrica. La compañía ha solicitado al Ministerio conexión para otros 300 MW, una cantidad similar a la que solicitó Amazon Web Services para su ampliación.

Esta cantidad de energía es prácticamente similar al consumo previsto por Amazon Web Services para su gran ampliación de sus centros de datos, que precisarán de más de 10.800 GWh al año, siendo una ubicación más (cuatro localidades) y el doble de hectáreas dedicadas a las instalaciones. Es decir, cuando los proyectos de ambos gigantes tecnológicos estén a máximo rendimiento -lo que se estima en un horizonte de diez años-, el consumo de electricidad se multiplicaría por tres.

Hay que recordar que Aragón todavía produce casi el doble de energía eléctrica de la que consume, 21.739 GWh por 10.543, exportando el 54% a otras comunidades, según los datos del último Boletín de Coyuntura Energética de 2024. Por ello, el deseo del Gobierno aragonés es que toda esa energía se quede en la Comunidad. "Pedimos que se pare el trasvase de energía y que toda la energía se consuma en Aragón", decía el presidente Jorge Azcón en el último Pleno.

Desde Microsoft se ha diseñado, además, un sistema de equipos generadores de electricidad para saltar en caso de un nuevo apagón, que podrían funcionar durante un máximo de 72 horas, recargables con gasolina para seguir operando más tiempo.