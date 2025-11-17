Sonia, coordinadora de SERDOF, sobre la nueva medida de las empleadas del hogar: "Puede crear un quebradero de cabeza"

Las trabajadoras del hogar ya cuentan con nuevos derechos en materia de prevención de riesgos laborales. La nueva normativa del Ministerio de Trabajo obliga a los empleadores a realizar una evaluación de riesgos laborales en sus domicilios desde el pasado viernes 14 de noviembre, como ya tenían otros trabajadores.

Así pues, según explica el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (Sepreat), las empleadas del hogar pasan a estar plenamente protegidas en materia de prevención de riesgos laborales, al mismo nivel que otros trabajadores.

De este modo, los empleadores deberán evaluar los riesgos en el domicilio, implantar medidas preventivas, proporcionar formación e información, y vigilar la salud de las trabajadoras si existen riesgos.

Ante este nuevo escenario, existen empresas encargadas de facilitar este proceso. Una de ellas es Ayuda a Domicilio en Zaragoza (SERDOZ), empresa dedicada tanto a servicios de ayuda a domicilio como de personas mayores. Su coordinadora, Sonia Latorre, destaca la importancia de contar con apoyo profesional.

"Nos encargamos de gestionar de forma profesional la evaluación de riesgos, elaborar el informe y establecer las medidas correctoras necesarias. Esto asegura que el proceso se realice conforme a la normativa y evita errores o incumplimientos que podrían derivar en responsabilidades para la parte empleadora", ha asegurado.

A lo que ha añadido que "en 2026, también se gestionará el acceso a los exámenes médicos trienales, adaptados a los riesgos identificados en cada caso".

Una ayuda para las familias

Además de ocuparse de todo el proceso de evaluación, SERDOZ ofrece la posibilidad de gestionar directamente la contratación del personal doméstico que el cliente necesita. "En estos casos, nosotros somos los jefes de las empleadas y el cliente no se tiene que preocupar de nada", ha señalado.

"Ofrecemos un servicio de calidad con personal propio, lo que aporta tranquilidad y evita a los empleadores verse involucrados en temas burocráticos", ha asegurado.

Logo SERDOZ. SERDOZ.

En cuanto al coste de contratar el servicio, "depende del número de horas", pero, según ha explicado Sonia Latorre, las principales ventajas son que la empresa asume "todos los costes, la evaluación de riesgos laborales, las bajas o las vacaciones".

Sanciones y luchas

Según el Sepreat, no cumplir con la obligación de realizar la evaluación de riesgos o aplicar las medidas preventivas puede suponer sanciones económicas de "hasta 49.000 euros" o incluso "responsabilidad civil o penal si se produce un accidente a domicilio".

Además, aseguran que el sector doméstico continúa siendo un ámbito donde persisten los casos de intrusismo laboral y trabajo no declarado. Por ello, esta regulación busca combatir esas situaciones y documentar y formalizar la relación laboral.

"Se protege tanto a las trabajadoras como a las familias, asegurando condiciones dignas y seguras para ambas partes", han afirmado desde Sepreat.

Ante esta nueva normativa, Latorre ha asegurado que la parte positiva de contratar a una "empresa intermediaria" es que los empleadores no se tienen que "ver involucrados en nada relacionado con esos gastos, riesgos o conflictos".

Por eso, Latorre incide en la importancia de regularizar esta situación: "Tienen que regularizarlo porque puede crear un quebradero de cabeza y nosotros nos podemos encargar de todos los papeles", ha concluido.