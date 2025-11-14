El IAF lanza un nuevo modelo para las pequeñas y medianas empresas aragonesas: mejorará su competitividad e innovación

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Gobierno de Aragón

Las pequeñas y medianas empresas de Aragón van a poder ser más competitivas. El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha presentado este jueves su nuevo Modelo de Gestión para la Competitividad y la Innovación en el marco de Aragón Business Summit 2025, celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

La cita ha reunido a profesionales, directivos y representantes de empresas aragonesas en una jornada centrada en la transformación, la sostenibilidad y la mejora de la gestión empresarial, con el objetivo de impulsar la competitividad del tejido productivo de la comunidad.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha sido la encargada de clausurar esta jornada, nacida “con el propósito de ayudar a las empresas de nuestra comunidad a ser líderes en el proceso de cambio en el que siempre está inmerso el mundo en el que vivimos”.

El nuevo modelo de gestión, pionero a nivel nacional, nace como una herramienta diseñada por el IAF para ayudar a las pymes aragonesas a ser más ágiles, sostenibles e innovadoras en un entorno económico cambiante.

Así, uno de los objetivos es ofrecer un marco práctico y adaptable que permita a las organizaciones evaluar su funcionamiento, identificar áreas de mejora y planificar su evolución de forma integral.

Además, incorpora dos niveles de aplicación según el grado de madurez de cada organización, junto con herramientas digitales de autodiagnóstico, programas de formación y acompañamiento especializado.

El modelo responde a las necesidades reales de las pymes aragonesas, ofreciendo una forma de gestión más práctica, cercana y orientada a resultados, alineada con los retos de la digitalización y la sostenibilidad.

En este sentido, Mar Vaquero ha explicado que "cuando uno sirve desde la responsabilidad pública, no debe preguntarse cómo puede intervenir más".

A lo que ha añadido: "Tiene que cuestionarse de qué manera puede acompañar mejor, liberar el talento, facilitar la inversión y favorecer la capacidad de quienes crean empleo y riqueza”, ha concretado.

De ello surgió la nueva imagen que presentó el IAF el año pasado y también la estrategia dada a conocer por su director gerente, Daniel Rey. Al respecto, Vaquero ha incidido en que “no podemos conformarnos con reaccionar a los cambios, sino que debemos ser capaces de anticiparnos, aprender y adaptarnos”.

Cuatro dimensiones

La jornada se ha estructurado en torno a las cuatro dimensiones que articulan el modelo, combinando ponencias, diálogos y paneles de experiencias con empresas referentes de distintos sectores.

La primera dimensión, Estrategia y Gobernanza, ha sido moderada por Elisenda Vallejo, redactora jefa de Economía en La Vanguardia, con la intervención de Thomas Jensen (Milestone Systems A/S) como experto invitado.

Después, la segunda dimensión, Operaciones y Clientes, ha estado dirigida por Elisabeth Rojas, directora de Muy Pymes, con la ponencia de Inés Torremocha, CEO de TransformACCION.

Por la tarde, la tercera dimensión, Recursos y Talento, ha contado con la dirección de Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial, y la conferencia del experto Antonio Núñez Martín (Paragon Partners) sobre Las 10 claves de liderazgo del CEO para ganar la batalla del talento.

Por último, la cuarta dimensión, Transformación e Innovación, ha sido moderada por Alejandro Vesga, CEO de la revista Emprendedores.

Conexión empresarial

Además de las sesiones temáticas, el Aragón Business Summit 2025 ha incluido un programa de networking B2B entre empresas aragonesas, con la participación de IAF Conecta, AREX, Sodiar y el Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova).

La jornada ha concluido con la presentación oficial del nuevo Modelo de Gestión a cargo de Daniel Rey, director gerente del IAF, y la clausura institucional de Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón.

Con esta cita, el Instituto Aragonés de Fomento reafirma su compromiso con la competitividad, la innovación y el desarrollo empresarial de Aragón, ofreciendo a las pymes un espacio de aprendizaje, conexión y mejora continua.